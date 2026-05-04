Налог на наследство, уплаченный семьей миллиардера, побил все рекорды: сумма может поразить

Наследники бывшего председателя южнокорейского техногиганта Samsung завершила 5-летний период выплаты налога на наследство. В результате родные Ли Кун Хи уплатили в бюджет Южной Кореи историческую сумму – 12 триллионов вон (около $8 млрд), что стало крупнейшим подобным платежом в истории страны.

Как сообщает BBC, наследники уплатили эту сумму шестью траншами в течение последних пяти лет. В их перечень вошли:

председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён ;

; его мать Хон Ра Хи ;

; сестры Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.

Налоговое обязательство связано с наследством бывшего председателя Samsung Ли Кун Хи, который умер в октябре 2020 года, после чего семья заявила, что "уплата налогов – естественная обязанность граждан". Им оставили состояние на 26 триллионов вон, включая акции, недвижимость и коллекции произведений искусства, но коллекция произведений Пабло Пикассо и Сальвадора Дали была передана Национальному музею Кореи и другим культурным организациям

Что предшествовало

3 мая в Samsung подтвердили, что был осуществлен финальный платеж. Компания отметила, что эта сумма примерно в полтора раза превышает общие поступления от налога на наследство в бюджет Южной Кореи за весь 2024 год.

Ставка налога на наследство в стране составляет 50% – это один из самых высоких показателей в мире. Процесс погашения налогового обязательства внимательно отслеживали инвесторы – ведь от него зависела способность семьи Ли сохранить контроль над Samsung.

Даже после уплаты налогов, по данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние семьи превышает 45 млрд долларов. За последний год оно более чем удвоилось – благодаря ажиотажному спросу на компьютерные чипы со стороны индустрии искусственного интеллекта, что подтолкнуло вверх рыночную стоимость Samsung Electronics.

