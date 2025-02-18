'Нафтогаз' продавал газ промышленным клиентам по демпинговым ценам, нанеся многомиллиардные убытки, – эксперты

Газовая ситуация в Украине продолжает обостряться, а действия "Нефтегаза" вызывают все больше вопросов среди экспертов и рынка.

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Об этом говорится в материале журналистки, исследовательницы энергетической политики Светланы Долинчук.

Автор отмечает, что сигнал о возможных проблемах с запасами газа появился еще в конце декабря, когда "Укртрансгаз – Оператор ПХГ", дочерняя компания "Нафтогаза", неожиданно вышла на Украинскую энергетическую биржу для закупки импортного газа.

Особым условием соглашений была его поставка из Европы, подтверждающая стремление компании ограничить отбор дефицитного ресурса из подземных хранилищ.

11 февраля "Укртрансгаз" объявил новый тендер на закупку газа, планируя потратить на это до 4 млрд. грн. Предложение компании на бирже стартовало почти с 35 000 грн за 1000 куб. м, что существенно дороже летней стоимости газа.

В феврале к импорту газа из Европы присоединился и "Нефтегаз", несмотря на заявления предыдущего руководства, что зима будет пройдена исключительно за счет внутренних резервов.

"Теоретически, Украина может гарантированно импортировать 50 млн куб. м газа ежесуточно, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого. Цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за 1000 куб. м. В то время как летом прошлого года "Нафтогаз" мог заранее подготовиться к сложной зиме, импортируя газ по 300–350 евро, но почему-то этого не делал, хотя и имел для этого достаточно средств на своих счетах", – отмечает Сергей Макогон, бывший глава "Оператора ГТС Украины".

Эксперт также обратил внимание на действия "Нефтегаза" осенью, когда компания продала около 200 млн куб. м газа промышленным потребителям по цене около 15 000 грн. за 1000 куб. м. Теперь она вынуждена импортировать газ по цене не менее 27000–28000 грн.

По оценкам Макогона, эта операция могла нанести "Нафтогазу" ущерб в размере 2,4 млрд грн.

Источники среди трейдеров считают, что такие действия являлись частью стратегии вытеснения конкурентов с рынка. По данным источников, вместо накопления стратегических запасов "Нефтегаз" тратил ресурс на расширение коммерческого сегмента. В частности, в декабре компания предлагала газ по 15800 грн за 1000 куб. м из подземных хранилищ, что было на 1000 грн дешевле рыночной биржевой цены. В то же время "Укртрансгаз" закупал импортный ресурс гораздо дороже.

""Нефтегаз" прибегает к стратегии агрессивного демпинга, которая ему помогает привлечь в ряды клиентов мощных индустриальных производителей", – считает Владимир Шведкий, СЕО Energy Trade Group.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м до конца этого года, а Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.