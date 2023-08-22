"Нафтогаз" хочет потратить десятки миллионов на звонки от клиентов: какая стоимость минуты разговора с оператором

"Нафтогаз" собирается потратить 74,35 млн грн на закупку услуг по приему и обработке входящих и исходящих звонков по информационно-консультационным вопросам пользователей. Другими словами, на телефонные разговоры украинцев с операторами компаниями. Минута же такого разговора будет стоить 3,45 грн. И хотя формально разговоры будет оплачивать "Нафтогаз", фактически же они будут осуществляться за счет украинцев – ведь, по сути, это деньги, которые компания собирает со своих клиентов, продавая им газ.

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Соответствующее объявление размещено в системе Prozorro. Согласно документации, закупать "Нафтогаз" будет отдельно услуги по исходящим и по входящим звонкам. И на те, и на другие компания выделяет одинаковую сумму – 37 млн 175 тыс. 384 грн 17 коп.

Среди обязательный условий закупки – "тотальная запись разговоров операторов с клиентами". А кроме того, хранение всех записей разговоров не менее 12 месяцев в режиме доступа для сотрудников компании.

Сколько будут стоить разговоры с "Натофгазом"

Тарификация разговоров украинцев с "Нафтогазом" буде посекундной. И для входных, и для исходящих звонков компания закупает по 10 млн 775 тыс. 474 минуты разговоров. Т.е., около 180 часов.

Таким образом, минута разговора оценивается в 3,45 грн. А каждая секунда – в 6 копеек.

"Дочка" "Нафтогаза" год скрывала аренду офиса в центре Киева

Тем временем, основанная "Нафтогазом" компания "Нафтогаз цифровые технологии" заплатит 25 млн грн за аренду офисных помещений. Деньги получит компания "Три О", которая была единственным участником тендера и связана с владельцем ликвидированного банка "Михайловский" Виктором Полищуком. Его связывают с бежавшим Россию министром времен Януковича Клименко.

Примечательно, что, по информации Prozorro, договор об аренде был заключен еще в августе 2022 года (когда, кстати, уже несколько месяцев шла полномасштабная война). Т.е., почти за год до публикации.

Офис на 621 кв. м "Нафтогаз цифровые технологии" снимает на 26 этаже бизнес-центра Gulliver в центре Киева. Срок действия соглашения – 1,5 года: с 1 сентября 2022 года по 29 февраля 2024-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто. А ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.