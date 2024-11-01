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На Запорожской АЭС произошла утечка воды: оккупанты вынуждены изменить статус энергоблока

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
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На одном из реакторов ЗАЭС произошла утечка воды

На одном из шести реакторов временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла утечка воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, а энергоблок перешел в состояние останова для обслуживания.

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Об инциденте сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Уточняется, что утечка произошло из импульсной линии, подключенной к контуру первого энергоблока.

29 октября группа экспертов МАГАТЭ посетила первый энергоблок. Оккупанты сообщили им, что для ремонта снизили давление в контуре до атмосферного. А 31 октября стало известно о завершении сварочных работ и продолжении рентгенографических проверок сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", – прокомментировал случившееся генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Импульсная линия — небольшая труба, часть вспомогательной насосной системы циркуляционного контура реактора. До объявления первый и остальные реакторы находился в состоянии холодного останова (то есть, не вырабатывал электроэнергию для элекросети), но из-за начала ремонта его статус изменился на останов для обслуживания. Поэтому в МАГАТЭ ждут, что после завершения ремонта и тестирования импульсной линии энергоблок снова переведут в состояние холодного останова.

Кроме того, представители агентства по ядерной безопасности провели и другие обходы. В частности, они посетили:

  • главные диспетчерские всех шести блоков – для изучения ключевых параметров станции и ситуации с обслуживающим персоналом;
  • некоторые аварийные дизель-генераторы (EDG) блоков 2 и 5 – для проверки готовности оборудования и проверки уровней дизельного топлива.

Они утверждают, что в районе ЗАЭС регулярно слышны взрывы, хотя сообщений о повреждениях атомной станции не поступало. А в рамках работы по оценке состояния электрической инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности, сотрудники Агентства посетили 7 электрических подстанций в других районах Украины.

Также в МАГАТЭ напомнили о беспрецедентно опасных провокациях РФ. Так 28 октября в районе Хмельницкой АЭС было замечено 12 дронов Вооруженных Сил РФ – один из них подлетел к атомной станции на 400 метров. Также россияне минимум трижды отправляли свои БПЛА в район Южно-Украинской АЭС

"Частые сообщения о беспилотниках, летающих вблизи атомных электростанций, продолжают оставаться источником глубокой обеспокоенности в отношении ядерной безопасности. Как мы уже неоднократно заявляли, любая военная деятельность вблизи атомных электростанций представляет собой потенциальный риск", – заявил Гросси.

Ранее OBOZ.UA сообщал о и другой провокации РФ, из-за которой Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Это произошло из-за отключения одной из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную станцию с объединенной энергосистемой Украины.

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