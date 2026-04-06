На украинских АЗС заметно подскочили цены: стоимость бензина подбирается к важному рубежу

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 6 апреля АЗС продают его в среднем по 72,94 грн/л, что сразу на 1,11 грн выше, чем было в пятницу 3 числа. Таким образом, в продаже американская валюта подбирается к очередному ценовому барьеру в 73 грн/л. В то же время, в экспертных кругах ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 12 апреля) бензин подорожает еще больше – до 1,5 грн/л.

Об этом говорится в материале delo.ua. Там отметили: блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – "и этот эффект уже ощутим в Украине".

"По состоянию на 3 апреля по сравнению с 27 марта средняя оптовая цена бензина А-95 в Украине выросла на 2,08 грн/л – до 68,98 грн/л. А по сравнению с 1 апреля рост составил 1,27 грн/л", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, в период с 27 марта по 3 апреля на АЗС бензин подорожал лишь 0,15 грн/л. Что, считают аналитики, вынудит операторов рынка повышать цены.

"Дисбаланс между оптом и розницей достиг своего апогея, и АЗС будут повышать цены... Возможно, бензин в среднем прибавит 1-1,5 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-77 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Brent Oil.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС WOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива. Один из последних случаев зафиксирован в Волынской области. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

