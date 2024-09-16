На украинских АЗС продают бензин по новым ценам: сколько стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. В понедельник 16 сентября крупные сети АЗС продают его в среднем по 56,68 грн, что на 3 коп. дешевле, чем было в пятницу, 13 сентября.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Цены на бензин могут рухнуть

В то же время, несмотря на повышение акцизов на автомобильное топливо, роста стоимости, в частности, бензина на АЗС не предвидится. Причина – стремительное падение цен на нефть. Более того, если цены на нефть задержатся на уровне около 70 долларов/баррель до конца сентября, стоимость бензина может рухнуть, рассказали аналитики delo.ua.

Кроме того, подчеркивается, обвал нефтяных цен фактически отменил удорожание цен на бензин и дизель. Так, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, если нефть марки Brent задержится в ценовом коридоре 71-73 доллара на несколько недель, на АЗС можно будет ожидать снижения цен на бензин и дизель на 50 коп./л.

"Фактически оснований для повышения цены из-за акцизов уже нет. Цены на нефть – это главный драйвер топливного рынка. Это сказывается на рынке через две-три недели. То есть если до конца сентября мы будем видеть такие же цены на нефть, как сейчас, то появятся основания для снижения цен", – рассказал Леушкин.

По состоянию на 18:20 16 сентября, стоимость нефти марки Brent, по данным investing.com, составляет 72,41 доллара.

Стоимость нефти West Texas Intermediate – 68,64 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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