На украинских АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 6 марта они продают его в среднем по 56,89 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. Впрочем, на этом уровне стоимость ресурса удерживается уже больше месяца – последний раз за пределы 56,91 грн/л цена на бензин выходила 31 января, когда она достигла 56,96 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 6 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в преддверии 8 марта сети могут запустить акции со щедрыми скидками – ведь, отмечается, потенциал к значительному снижению цен все еще есть. Поэтому появится возможность заправиться дешевле.

"На этой неделе возможно снижение цен на 10 коп./л. Помимо этого, сети могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта", – говорится в материале delo.ua.

При этом подчеркивается: потенциал к снижению цены в 1 грн/л все еще сохраняется. Однако сети АЗС не спешат делать шаги в этом направлении.

На АЗС вместо бензина продают фальсификат

Вместе с тем, на АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В то же время в Черновицкой области, рассказали в Бюро, с января по ноябрь 2024 года менеджер одной из местных АЗС ежемесячно покупал около 5 тонн некачественного топлива у подпольных производителей. После этого он реализовывал его под видом бензина марок:

А-92;

А-95;

А-95VIP.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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