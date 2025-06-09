На украинских АЗС отказались от старых цен на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако минимально. Так, в понедельник 9 июня они продают его в среднем по 54,59 грн/л, что на 7 коп. выше, чем было в пятницу 6 июня. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (9-15 июня) заправки в целом не будут существенно менять стоимость топлива – хотя в борьбе за клиентов небольшие сети АЗС и могут пойти на некоторые уступки.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: в частности, заправки "начнут заманивать водителей разнообразными акциями".

"Мелкие сети АЗС усилят борьбу за клиента. Из-за слабых продаж бензина ... к традиционным акциям выходного дня, которые проводят крупные сети могут присоединиться и небольшие региональные", – говорится в сообщении.

В целом же, отечается, цены на бензин остаются стабильными. А потому на этой неделе "не стоит ожидать, что цены на стелах АЗС изменятся".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 9 июня крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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