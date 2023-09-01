На украинских АЗС готовятся еще больше повысить цены на бензин: на сколько

Автомобильное топливо в Украине будет дорожать. Ожидается, что цены и на бензин и дизель на АЗС прибавят еще около 2 грн/л. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых.

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Об этом сообщает Enkorr. Впрочем, отмечается, ожидать цен в 60 грн/л не стоит – ни на бензин, ни на ДТ.

В целом же на продолжающееся удорожание топлива, рассказывают аналитики, повлияло возврат "довоенных" налогов. Дело в том, объясняется, что:

"половина рынка горючего принадлежит операторам с правильной "налоговой" ориентацией";

в связи с этимони "вынуждены включать новые налоги в цены и реагировать на изменения внешней конъюнктуры".

В то же время, подчеркивается, подорожание топлива на украинских заправках значительно отстает от темпов роста оптовых цен – из-за наличия запасов и не всегда честной конкуренции со стороны "игроков-оптимизаторов". Так:

в течении января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л;

сейчас он почти вдвое меньше.

"По большому счету этот показатель можно принимать как индикатор розничной наценки", – отмечают аналитики.

Впрочем, подчеркивается, наиболее вероятным развитием событий видится рост цен на АЗС не более, чем на 2 грн/л. На это,по словам авторов материала, указывает значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, "работавших в августе с минимальной за последние полтора года наценкой".

Другая причина – близость ценовой отметки в 60 грн/л. Пересекать которую, по видимому, особого желания у участников рынка нет.

"Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л", – резюмируется в материале.

За месяц цены выросли более, чем на 4 грн/л

В то же время, за месяц – с 31 июля по 31 августа – стоимость бензина А-95 выросла сразу на 4,41 грн/л – до средних 52,99 грн. Дизель подорожал еще больше – на 4,84 грн/л, до 52,62 грн.

Дешевле всего бензин А-95 продают на АЗС "Авантаж 7" – по 48,95 грн/л. А также:

Фактор – 49 грн/л;

Маркет – 49,29 грн/л;

RLS – 49,4 грн/л.

Дороже всего в сети SOCAR – 56,99 грн/л. А кроме того:

Ovis, ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Neftek – 54,49 грн/л.

На дизель самую низкую цену установили в сети "Фактор" – 47,7 грн/л. А также:

Маркет – 48,29 грн/л;

RLS – 48,4 грн/л;

Авантаж 7 – 48,55 грн/л;

Олас – 49,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 50,17 грн/л.

Самую высокую – SOCAR, 56,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Neftek – 54,49 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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