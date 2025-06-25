На рынке недвижимости аномальные перемены: из элитных районов Киева массово бегут люди

Российские ракетные обстрелы меняют столичный рынок недвижимости. Из-за атак в районах Киева, где чаще всего происходят взрывы вражеских ракет, заметно просели ценники, а потенциальных арендаторов в целом стало меньше.

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В последние недели обстрелы стали "плотнее" – враг целится именно в гражданскую инфраструктуру, что приводит к разрушению имущества и многочисленным жертвам. Поэтому некоторые украинцы теперь сомневаются, что Киев – действительно самый защищенный город в стране, сообщает "Минфин".

На этом фоне эксперты предполагают, что переселенцы могут выбрать некоторые другие, гораздо более дешевые для жизни, города – например, Львов или Винницу. Или даже вообще передумают выезжать из таких городов, как Харьков, увидев, что столицу обстреливают ненамного реже.

Это провоцирует турбулентность на рынке аренды. Во-первых, из-за потребности самих жителей Киева, чье жилье было повреждено взрывами, срочно искать крышу над головой.

Во-вторых, жители центральных районов – Лукьяновки, Соломенки, частично Шевченковского района – из-за близости к стратегическим объектам также подыскивают более спокойные места для жизни. Поэтому риелторы прогнозируют, что в ближайшее время все больше арендаторов перебираются в места с наименьшим количеством "прилетов":

Осокорки;

Позняки;

спальные районы Оболони;

Виноградарь;

пригороды (особенно Обуховское направление).

Если Россия продолжит так интенсивно атаковать Киев, миграция внутри Киева будет происходить до осени. К тому же арендаторы все чаще продумывают варианты на случай повреждения их нового жилья – арендуют на месяц-два, с опцией "быстрого выезда", а также хотят скидки или отсутствия штрафов за расторжение на случай взрывов рядом.

Это уже сказалось на ценниках. Например, стоимость аренды квартир на Лукьяновке или Соломенке уже снизилась:

в сегменте эконом и старом жилом фонде – на 10-15%;

в более дорогом сегменте – на 5-7%.

Это привело к тому, что квартиры, расположенные в непосредственной близости от завода "Артем", где происходит больше всего взрывов, квартиры с хорошим ремонтом, которые раньше сдавались по 15 тыс. грн в месяц, теперь стоят 12-14 тыс. грн. Причем риелторы говорят, что от официальной цены собственник может уступить еще минимум 10%.

Также растет интерес к отдаленным и неудобным инфраструктурно районам: Голосеево, Дарницы, Новобеличей, окраин с зелеными зонами и доступом к метро. Теперь эти места считаются "относительно безопасными". Особой популярностью пользуются дома с укрытием или подземными паркингами. Цены на такие квартиры иногда даже выросли, например, с 12-13 тыс. грн до 14-15 тыс. грн на Дарнице.

Кроме того, некоторые арендаторы присматриваются к пригороду – снимают дома, таунхаусы или части коттеджей в Вите-Почтовой, Чабанах, Крюковщине, Лесниках, Ходосовке. Поэтому аренда в этом секторе также за последние три месяца выросла примерно на 10-12%, особенно это касается компактных домов до 100 кв. м.

Поэтому уже даже в Обухове, от которого до Киева более 40 минут езды, уже предлагают однокомнатные квартиры с посредственным ремонтом за 10 тыс. грн, а квартиры в новых ЖК – за 15 тыс. В Василькове (около часа до Киева) старый дачный домик сдают за 20 тыс. грн, а за 10 тыс. – только с удобствами во дворе.

На этом фоне эксперты прогнозируют, что владельцы квартир в "опасных" районах могут сбросить цены до 30%. А если ситуация с обстрелами не изменится, к осени – даже до 50%.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Чернигов установил рекорд по росту стоимости 1-комнатных квартир на вторичном рынке Украины. За последние 4 года в этом городе она выросла сразу на 83% – с 662 тыс. до 1,2 млн грн.

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