На перекупщиков железнодорожных билетов провели облаву: дельцов ждет суровое наказание

Украинские правоохранители провели ряд обысков у перекупщиков железнодорожных билетов. Нарушители искусственно создавали дефицит билетов на популярные направления, за что им теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

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В "Укрзалізнице" сообщили об обнаружении пяти перекупщиков в Киеве и Киевской области. По местам их проживания прошли обыски, в результате чего у них были изъяты мобильные телефоны, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления.

Злоумышленники, используя учетные записи посторонних лиц, покупали билеты на популярные железнодорожные направления, в частности, в страны Европы, тем самым создавали искусственный дефицит для других пассажиров. В дальнейшем они перепродавали билеты по цене втрое выше, чем их реальная стоимость", – пояснили в "Укрзалізниця".

Представители национального оператора железнодорожных перевозок отметили, что для "переоформления" билетов мошенники подделывали проездные документы. Для этого они вписывали фамилии плативших им людей в фоторедакторе.

Для борьбы с перекупщиками "Укрзалізниця" регулярно передает в Национальную полицию информацию о каждом выявленном факте махинации с билетами. За все время активного противодействия спекулянтам в приложении "Укрзалізниці" было заблокировано 7100 аккаунтов, в которых выявили аномальную активность.

Среди них была обнаружена целая сеть по перепродаже билетов с использованием чужих персональных данных и посторонних аккаунтов. Данные о причастных приобщили к уголовным производствам, начатым по фактам нарушения ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. В месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарту (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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