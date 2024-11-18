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На перекупщиков железнодорожных билетов провели облаву: дельцов ждет суровое наказание

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
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'Укрзалізниця'

Украинские правоохранители провели ряд обысков у перекупщиков железнодорожных билетов. Нарушители искусственно создавали дефицит билетов на популярные направления, за что им теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

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В "Укрзалізнице" сообщили об обнаружении пяти перекупщиков в Киеве и Киевской области. По местам их проживания прошли обыски, в результате чего у них были изъяты мобильные телефоны, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления.

В Киеве на области обнаружили 5 перекупщиков билетов на "Укрзалізниця"

Злоумышленники, используя учетные записи посторонних лиц, покупали билеты на популярные железнодорожные направления, в частности, в страны Европы, тем самым создавали искусственный дефицит для других пассажиров. В дальнейшем они перепродавали билеты по цене втрое выше, чем их реальная стоимость", – пояснили в "Укрзалізниця".

Представители национального оператора железнодорожных перевозок отметили, что для "переоформления" билетов мошенники подделывали проездные документы. Для этого они вписывали фамилии плативших им людей в фоторедакторе.

На "Укрзалізниці" объяснили, как подрабатывают билеты на поезда

Для борьбы с перекупщиками "Укрзалізниця" регулярно передает в Национальную полицию информацию о каждом выявленном факте махинации с билетами. За все время активного противодействия спекулянтам в приложении "Укрзалізниці" было заблокировано 7100 аккаунтов, в которых выявили аномальную активность.

На сайте "Укрзалізниці" более 7 тыс. аккаунтов занимались перекупом билетов на поезда

Среди них была обнаружена целая сеть по перепродаже билетов с использованием чужих персональных данных и посторонних аккаунтов. Данные о причастных приобщили к уголовным производствам, начатым по фактам нарушения ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

Нацполиция открыла уголовное производство из-за перекупа железнодорожных билетов

Как уже сообщал OBOZ.UA, самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. В месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарту (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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