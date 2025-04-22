На мировых рынках пересчитали цены на нефть, но опасения из-за США остаются: чем "пугают" Штаты

На мировых рынках подорожала нефть. Это произошло после того, как инвесторы воспользовались падением котировок накануне – чтобы закрыть короткие позиции (сделки, при которых трейдер зарабатывает на снижении цены актива, продавая его с намерением выкупить позже по более низкой цене). При этом опасения по поводу экономических рисков, вызванных пошлинами и денежно-кредитной политикой США все еще остаются. Ведь они могут ослабить спрос на топливо.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что по состоянию на 06:20 по Гринвичу:

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 42 цента, или 0,6% – до 66,68 доллара за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в мае, срок действия которого истекает во вторник, торговался по 63,53 доллара/баррель – что на 45 центов, или на 0,7% выше, чем на прошлой сессии.

Июньский контракт на WTI вырос на 0,7%, или на 45 центов – до 62,86 доллара за баррель.

"Обе марки подешевели более чем на 2% в понедельник на фоне признаков прогресса в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке. Что помогло снизить обеспокоенность по поводу предложения на рынке. После резкой распродажи началась частичная фиксация коротких позиций. Тем не менее опасения по поводу возможной рецессии, вызванной торговой войной, сохраняются", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, в связанных с пошлинами условиях продолжающейся неопределенности, ожидать значительного удорожания нефти WTI не стоит. А вот ощутимое удешевление может произойти: по прогнозам, в ближайшее время эта марка может торговаться в диапазоне 55-65 долларов/баррель.

Вместе с тем, подчеркивается, заявления президента США Дональда Трампа о том, что "экономика США может замедлиться, если процентные ставки не будут немедленно снижены", а также его критика председателя Федеральной резервной системы (ФРС. Выполняет роль центрального банка США. – Ред.) негативно отразились на рынке. В частности, отмечается, они вызвали беспокойство по поводу:

Независимости ФРС "в проведении денежно-кредитной политики".

Перспектив американских активов.

"Основные фондовые индексы США упали, а индекс доллара опустился до трехлетнего минимума в понедельник. ... Растущая неопределённость в отношении денежно-кредитной политики США, ожидается, окажет негативное влияние на финансовые рынки и экономику в целом, усиливая опасения относительно возможного падения спроса на нефть", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских экспертных кругах же считают, что если до конца апреля стоимость нефти Brent продержится на уровне 65 долларов/баррель, то в мае следует ожидать значительного удешевление бензина а Украине. По прогнозу, цены снизятся на 3 грн/л.

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