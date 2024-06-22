На границе с Молдовой возникла огромная очередь: 'поездку лучше перенести'

На границе с Молдовой в Одесской области образовались большие пробки. Очередь на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" растянулась почти до Маяцкого моста.

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"Кто сегодня едет в Кишинев, перенесите лучше на завтра свою поездку", – советует один из водителей, который послал видео с пробками в один из одесских пабликов в Telegram. Уже в 6.20 утра движение было фактически парализовано очередями.

Отметим, очереди на границе с Молодовой возникают уже не в первый раз. Буквально четыре дня тому назад возникла подобная ситуация. Это связано как с ограничением движения на других пунктах пропуска, так и с количеством пересекающих границу. Трафик может увеличиваться в зависимости от дня недели.

21 июня в районе между Обжилами (Украина) и Плоттью (Молдова) были обнаружены пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одна сопроводительная машина, в которых находились 47 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, а также семь организаторов этого канала.

Ранее, как сообщал OBOZ.UA, пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются скрыться уклоняющиеся из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.