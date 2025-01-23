На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали опасное топливо
В Киевской области украинцам продавали поддельное топливо – в частности, бензин А-95 и дизель. Нелегальная АЗС действовала в Обуховском районе. На ней отсутствовали лицензии на розничную торговлю топливом, паспорта качества и документы о происхождении ресурса.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что по результатам проведенных обысков было изъято:
- 4,6 тыс. литров дизтоплива;
- 8 тыс. литров бензина марки А-95.
Также правоохранители изъяли 3 модульных АЗС, 4 топливно-распределительных комплекса. А кроме того:
- 5 емкостей для хранения горючего;
- талоны на топливо;
- финансово-хозяйственную документацию;
- компьютерную технику;
- черновые записи.
"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн. Продолжается досудебное расследование", – говорится в сообщении.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.
Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам также продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.
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