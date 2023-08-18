На аукционе продали невероятно большой сапфир: сколько за него заплатили. Фото камня

Добытый в Шри-Ланке голубой сапфир продали на аукционе за около 1,33 млн долларов. Вес неограненного драгоценного камня составил 99 карат.

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Об этом сообщает NewsWire. Отмечается: изначально за него хотели выручить около 1,45 млн долларов, но желающих заплатить такую цену не нашлось.

"В результате драгоценный камень был продан торговцу, предложившему следующую самую высокую цену", – говорится в сообщении.

Отметим: несмотря на свой вес, этот сапфир не стал самым дорогим в истории. Так, рекордная цена за такой камень была установлена в апреле 2007 года на аукционе Christie's. Тогда безымянный синий кашмирский сапфир весом 22,66 карата был продан за 3,064 млн долларов.

Впрочем, у найденного на Шри-Ланке камня еще есть шанс стать самым дорогим – после того, как его огранят и сделают из просто камня полноценное драгоценное изделие.

В целом же голубые сапфиры – самые редкие и дорогое виды сапфиров. Их добывают в основном в Индии и Австралии. Единичные случаи обнаружения этих камней также фиксировались в США, Франции и Германии.

Обычно цена темно-синего сапфира варьируется от 300-1000 долларов за 1 карат. Однако чем крупнее сам камень, тем выше цена одного карата. Также стоимость зависит от наличия вкраплений – чем их меньше, тем дороже оценивается лот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на аукционе Sotheby's продали самый большой в истории торгов рубин весом аж 55,22 карата. Сумма, которую за него заплатили, тоже стала рекордной – 34,8 млн долларов.