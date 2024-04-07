'Мы ожидали ударов по энергосистеме': Галущенко рассказал, как обстрелы влияют на подготовку к следующей зиме

В течение зимнего периода Россия продолжала атаковать энергетическую систему Украины. Однако удар, совершенный 22 марта, оказался самым большим по масштабу с начала широкомасштабной войны.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что хотя ожидались удары на энергосистему, масштаб атаки 22 марта превысил все предыдущие.

"На самом деле мы ожидали ударов по энергосистеме. Но масштаб этого удара 22 марта, он в разы больше, если сравнивать все предыдущие удары. Это самый масштабный удар по энергетике с начала войны", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что российские атаки не прекращались, но раньше они были более локальными. Сейчас россияне масштабировали атаки на всю страну. Этим враг хочет добиться полного блекаута.

"Они не останавливались. Они зимой постоянно атаковали энергетику, но били более локально, выбирая определенные регионы, чтобы оставить их без света. Сегодня они просто масштабировали эти атаки на все государство, чтобы достичь тотального блекаута", – сказал глава Минэнергетики.

В то же время, по его словам, подготовка к следующему отопительному сезону в Украине теперь зависит от масштаба будущих атак и ударов России. Он добавил, что не "все атаки могут добиться цели".

"Сейчас я вам скажу так, мы, безусловно, подготовимся к следующей зиме и пройдем ее", – подчеркнул Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, пока Украине не грозит масштабный блекаут. Однако исключать такую возможность нельзя – ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике, и какой силы будут эти удары.

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