Мошенники из Украины обманули иностранцев на 5 млн грн: как действовал подпольный call-центр

На Буковине разоблачили международный мошеннический колл-центр, "работники" которого обманывали граждан Казахстана. Сейчас установлено не менее 20 пострадавших, которых обманули на более чем 5,3 млн грн, но общее количество жертв мошенничества может превышать 300 человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Задержаны шесть фигурантов расследования, четырем из них уже избрали меры пресечения.

Как работала схема

Организатором колл-центра был уроженец Запорожской области, проживавший в Черновцах. Для "работы" он привлек нескольких других лиц, которые:

звонили иностранцам;

представлялись работниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана ;

; под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали потерпевших переводить средства на подконтрольные организации счета.

Таким образом они выманили у не менее 20 потерпевших более 5,3 млн грн. Но сейчас идет проверка в отношении других более 300 потерпевших, а общая сумма ущерба может превышать 70 млн грн.

Доказательства преступлений группировки были собраны во время обысков. В целом правоохранителями было изъято:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

банковские карты;

форменная одежда и опознавательные знаки правоохранительных органов Казахстана;

бейджи сотрудников банков.

Сейчас организатор и часть участников группировки задержаны. Шести лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины), а четырем уже избрали безальтернативные меры пресечения, для остальных этот вопрос решается.

Украинцы обманывали казахов из Киева

Ранее другой мошеннический call-центр разоблачили в центре Киеве – его "работники" также присваивали средства граждан Казахстана и других стран. Общее количество жертв аферистов превысило 4,5 тысячи, а сумма нанесенного ущерба – 186 млн грн.

Они звонили местным гражданам и, представляясь "юристами", предлагали услуги по chargeback (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе, после чего присылали поддельные письма и документы, а также звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве разоблачили другую преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических колл-центров. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.

