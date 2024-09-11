Мораторий на экспорт леса и единые правила для всех: доработка закона о рынке древесины перешла на новый этап

В Украине согласовали основные положения обновленного законопроекта "О рынке древесины", который готовят ко второму чтению в Верховной Раде. В частности, предполагается продлить мораторий на экспорт необработанной древесины и внедрить единые правила для всех лесопользователей и переработчиков. Решение выводит доработку профильного законодательства на новый этап.

Видео дня

Об этом сообщил координатор платформы экономического развития Wood Industry UA Юрий Дюг. По его словам, положение законопроекта обсудили представители отрасли на заседании рабочей группы в парламенте под председательством народного депутата Богдана Кицака ("Слуга народа").

"К доработке законопроекта, который был в 2021 году проголосован в первом чтении, присоединились народные депутаты, представители деревообрабатывающих и мебельных ассоциаций, ДАЛРА, ГП "Леса Украины", ассоциаций биржевых и электронных площадок. Представители бизнеса совместно с командой Богдана Кицака наработали основные блоки обновленного законопроекта", – сообщил Дюг. По его словам, блоки, серди прочего, предусматривают:

продление моратория на экспорт необработанной древесины;

введение каскадного принципа проведения аукционных торгов древесиной;

древесиной; проведение первоочередных аукционных торгов для отечественных переработчиков ;

; формирование четкой рыночной корректировки цен на древесину путем проведения аукционов как на повышение, так и на понижение цены;

путем проведения аукционов как на повышение, так и на понижение цены; усовершенствование электронных механизмов контроля за оборотом древесины в соответствии со стандартами EUDR (Регламента ЕС по борьбе с обезлесением) ;

; продажа древесины на лицензированных товарных биржах ;

; единые правила для всех лесопользователей и переработчиков.

"Работа над доработкой закона продолжается. Но благодаря координации Богдана Кицака участникам рынка впервые за несколько лет удалось дойти до общего знаменателя и перейти на новый этап усовершенствования регулирования рынка древесины", – резюмировал Дюг.

Напомним, законопроект 4197-д монобольшинство в Верховной Раде приняло в первом чтении в ноябре 2021 года. Тогда из документа исключили скандальную норму об отмене моратория на экспорт леса.

Как отмечал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, с 2016 года, во время действия моратория, индекс инвестиций в деревооброку Украины вырос на 69%. Отмены моратория требовали в ЕС, однако, как подчеркивала нардеп Роксолана Пидласа, задача правительства – объяснить, почему украинские леса требуют защиты.

Европейская комиссия еще с момента введения моратория на экспорт леса (а это 2005-й) была недовольна инициативой Украины. В 2015-м нардепы продлили запрет, но прописали его так, что главная его причина – защита не экологии и природных ресурсов, а экономики.

Эту формулировку Арбитраж после иска Еврокомиссии признал неправомерной. Но само право Украины защищать свои природные ресурсы никто не опроверг.

"Арбитраж признал право Украины вводить запрет на экспорт леса. Это главное. Закон от 2015 года нужно переписать в консультации с международными партнерами. Сейчас в нем сделан большой акцент на защите отечественного производителя, поэтому его и признали таким, который не соответствует Соглашению об Ассоциации", – объясняли в Кабмине еще 2020 году.

Главный аргумент сторонников отмены моратория – требования со стороны ЕС. Якобы запрет нарушает действующее соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, хотя на самом деле это не так. То есть, в подходящем под правила законе просто должно говориться о защите окружающей среды, а не экономических интересов.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады в начале сентября не смогли принять в первом чтении законопроект о масштабном повышении налогов – не хватило двух голосов. Документ отправили на повторное первое чтение, что означает продление процедуры рассмотрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!