У Monobank появилась новая оригинальная функция: кому может пригодиться и как воспользоваться

В Monobank была презентована новая функция "Групповые расходы", которая позволяет быстро и удобно делить расходы между участниками группы. Функция значительно упрощает процесс, автоматизируя распределение затрат и посылая напоминания тем, кто еще не уплатил свою долю.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. В современной жизни часто возникают ситуации, когда люди вместе отдыхают, заказывают еду или услуги, а расходы нуждаются в точном и удобном распределении.

Ранее этот процесс был связан с отправкой номеров карт в чатах, копированием чеков и длительными вычислениями, кто виноват. Теперь, с новой функцией Monobank, все это становится проще и быстрее. Как воспользоваться новой функцией:

перевод на карту: в приложении Monobank следует выбрать раздел "Перевести на карту", здесь появляется новая опция - "Групповые расходы";

создание группы: пользователь может создать группу, добавив контакты друзей, коллег или членов семьи, с которыми совместно покрываются расходы;

пользователь может создать группу, добавив контакты друзей, коллег или членов семьи, с которыми совместно покрываются расходы; добавление расходов: далее можно добавить расходы – либо подтянуть их по выписке карты, либо ввести вручную;

далее можно добавить расходы – либо подтянуть их по выписке карты, либо ввести вручную; распределение долгов: важная часть процесса – это точное распределение, кто сколько должен, пользователь может определить, какие суммы уплатил каждый участник;

важная часть процесса – это точное распределение, кто сколько должен, пользователь может определить, какие суммы уплатил каждый участник; напоминание: чтобы облегчить контроль над уплатой долгов, Monobank посылает автоматическое напоминание тем, кто еще не вернул деньги. Напоминания можно отправлять раз в сутки, что помогает избежать неловких ситуаций и длительных ожиданий.

Эта функция очень полезна для ситуаций, когда несколько человек вместе идут на ужин, организуют путешествие или просто делят счета за любую услугу. Она значительно упрощает контроль за затратами, делая процесс максимально автоматизированным.

Представим, что вы каждую пятницу играете в бильярд с коллегами. Один оплачивает бронь стола, другой – заказывает напитки, третий – еду. Раньше для того чтобы поделить эти расходы, вам нужно было составлять чеки и делить все вручную. Сейчас это происходит автоматически: вы просто добавляете расходы в группу и Monobank делает все за вас. Каждый участник видит, сколько он виноват, а напоминание от банка поможет избежать неразберихи с расчетами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank упростил переводы по реквизитам IBAN, что позволяет клиентам избегать ограничений на переводы между картами. Теперь в приложении можно легко производить платежи за IBAN, добавлять постоянных получателей в "Избранное" и быстро переводить деньги без лимитов.

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