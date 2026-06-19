Юристы Money 24/7 готовят судебные иски в связи с дискредитацией компании

Юристы компании 24/7 заявили о подготовке судебных исков в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации на фоне волны информационных атак и распространения ложной информации о деятельности компании.

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Об этом пишет "ТСН".

Атаки конкурентов, начавшиеся еще в 2021 году, продолжаются и по сей день, они нанесли значительный ущерб репутации бренда. Компания готовит иски против всех, кто уже на протяжении семи лет дискредитирует команду и руководство Money24/7.

Несмотря на сложный период и попытки дестабилизировать работу компании, процесс поэтапного погашения задолженностей перед клиентами уже идет.

Часть клиентов уже получила свои средства в полном объеме.

"Мы наблюдаем целенаправленную кампанию по дискредитации компании, сопровождающуюся манипуляциями, искажением фактов и провокационными информационными вбросами. Из-за откровенной лжи, которую распространяют недобросовестные конкуренты, часть клиентов прекратила сотрудничество с нашей компанией.

Кроме того, постоянные информационные атаки приводят к задержкам выплат клиентам. В связи с этим Money 24/7 готовит юридические меры для защиты своей репутации в правовом поле", – говорится в заявлении бренда.

В компании также подчеркивают, что продолжается системная работа над стабилизацией внутренних процессов и выполнением всех взятых на себя финансовых обязательств перед клиентами.

"В настоящее время компания продолжает свою работу, а в ближайшее время клиентов сервиса ждет много приятных изменений и дополнительных услуг. Случаи задержки выплат, к сожалению, имеют место. Активные атаки конкурентов дали свои результаты, однако хочу заверить, что компания Money 24/7 работает над устранением всех неполадок, а также над дополнительной капитализацией и правильным распределением ресурсов. "Сейчас наш приоритет – погасить задолженность перед клиентами, мы обязательно это сделаем, все получат свои средства. А дальше – будем расширяться, открывать новые направления и участвовать в спорте", – рассказывает основатель Money 24/7 Андрей Смирнов.

На данный момент компания занимается оптимизацией бизнес-процессов и аккумуляцией ресурсов компании.

Этот шаг является частью антикризисной стратегии, направленной на восстановление стабильной работы и обеспечение дальнейших выплат клиентам.

Руководство Money24/7 призывает клиентов сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным сообщениям компании и не реагировать на непроверенную информацию, распространяемую в сети.

"Наш главный приоритет – выполнение обязательств перед людьми. Мы благодарны каждому клиенту за поддержку, доверие и терпение. Мы уверенно продолжаем работу и движемся к новому этапу развития – более стабильному, прозрачному и эффективному. Это не первый кризис, с которым мы сталкиваемся, однако такие сложные периоды мы всегда преодолеваем достойно. И этот мы преодолеем и выйдем из него победителями", – говорится в заявлении.

В компании добавляют, что все юридические действия по защите репутации будут осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства.

Важным шагом для сохранения доверия к Money 24/7 является предоставление разнообразных бонусов и преимуществ для клиентов.

"Клиенты, у которых есть замечания по поводу качества обслуживания компании, могут воспользоваться альтернативными вариантами управления остатком средств: разместить их на депозитах на выгодных условиях или инвестировать в акции ведущих международных компаний, в частности американских.

Кроме того, неиспользованные средства могут быть конвертированы в различные стейблкоины с целью сохранения и потенциального приумножения активов клиентов.

Чтобы узнать о возможных бонусных программах, достаточно обратиться к менеджеру компании.

При этом все услуги для таких клиентов будут предоставляться по цене, не превышающей себестоимость их оказания", – говорится в сообщении Money 24/7.