Жизнь на Лазурном берегу продолжается: кто из украинской "элиты" присоединился к "Батальону Монако"

После покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями и проживающего в Монако, среди украинских бизнесменов на Лазурном побережье, по данным журналистов, резко возросла обеспокоенность вопросами безопасности. В то же время расследователи сообщают, что в Монако также заметили Василия Веселого, которого связывают с делом "Мидас", и отмечают, что после начала этого расследования он не возвращался в Украину.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача. По информации, Вадим Ермолаев уже много лет проживает в Монако, где владеет квартирой в доме, возле которого недавно произошел взрыв.

По данным источников в деловых кругах, именно на выходе из этого жилого комплекса было совершено покушение, ставшее беспрецедентным событием для княжества. По версии следствия, взрывное устройство могла заложить 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии. В настоящее время её разыскивает Интерпол. Сам инцидент вызвал значительный резонанс не только в Монако, но и среди украинской общины, проживающей на Лазурном побережье.

Особое внимание в расследовании уделено Василию Веселому, которого журналисты связывают с делом "Мидас". По информации следователей, мужчину, похожего на Веселого, заметили на территории одной из частных вилл в Монако. Журналисты также отмечают, что после начала расследования по делу "Мидас" Василий Веселый ни разу не появлялся в Украине.

По данным источников, его имя упоминается в материалах этого уголовного производства, а также в так называемых "пленках Миндича", которые стали одним из направлений резонансного расследования. Авторы материала подчеркивают, что после покушения на Вадима Ермолаева атмосфера среди украинских бизнесменов, проживающих в Монако, существенно изменилась.

Расследование также в очередной раз привлекло внимание к тому, что Монако остается местом проживания ряда украинских бизнесменов, фигурирующих в различных публичных расследованиях или уголовных делах. В то же время все озвученные журналистами сведения основаны на информации из открытых источников, показаниях собеседников и материалах расследования, а окончательные юридические выводы в отношении упомянутых лиц могут быть сделаны только по результатам соответствующих судебных процедур.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, владельцы коттеджного кооператива "Династия" в Козине якобы разработали многоуровневую схему, чтобы вывести элитные дома из-под возможного ареста и конфискации в рамках уголовного расследования. План предусматривал переоформление земли и домов через новые компании и последующую продажу имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!