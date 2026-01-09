Молчанова потеряла контроль над "Київміськбудом", а потом отсудила у компании $1,5 млн? NOVUS получил "подарок" от застройщика

Судья Хозяйственного суда города Киева Марина Литвинова удовлетворила иск ООО "Новус Украина" (работает в партерстве с застройщицей Владой Молчановой) на 1,5 млн долларов против "Киевгорстроя" (КГС). При этом это произошло вскоре после того, как Влада Молчанова фактически потеряла контроль над КГС.

Фактически Молчанова после потери контроля над "Киевгорстроем" добилась выплаты от компании "отступных" в 1,5 млн долларов. Как говорится в реестре судебных решений, иск удовлетворили 22 декабря 2025-го. При этом постановлениеоб открытии производства датировано 9 сентября 2025-го.

В материалах дела говорится о том, что "Киевгорстрой" якобы нарушил обязательства по строительству объекта. Договор подписали еще в 2019-м (общий срок исковой давности составляет три года). "Ответчик в нарушение Договора купли-продажи имущественных прав № 20350/РН Н от 01.02.2019 не выполнил взятые на себя обязательства по осуществлению строительства объекта в установленные сроки и не передал истцу имущественные права, – говорится в материалах дела.

При этом Влада Молчанова еще до прошлого года фактически имела влияние на "Киевгорстрой". Так, в феврале 2024 года компанию возглавил Василий Олейник. В СМИ Василия Олейника упоминали как ее креатуру.

С 2011 по 2018 год Олейник возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год – "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все они возведены под девелопментом компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

Также компании возвели торгово-развлекательный центр Retroville и являются ключевыми партнерами Novus в строительстве его супермаркетов, также принадлежащих структурам Молчановой и литовских бизнесменов.

Напомним, Владу Молчанову НАБУ и САП подозревают в организации схемы завладения и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн. К реализации сделки причастна Влада Молчанова ("Столица Групп").

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в Государственный земельный кадастр изменения, что позволило указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок "Столичный" площадью более 150 га.

