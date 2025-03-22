Минэнерго призвало украинцев рационально пользоваться электроэнергией: в каком состоянии энергосистема

В Украине 22 марта энергетики возобновили питание для 18 тысяч потребителей. При этом энергетики призвали всех украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в период пикового потребления.

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Как говорится в сообщении Минэнерго, энергетики предпринимают необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Возобновляемые работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 18 098 потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Относительно ситуации на ЗАЭС уровень воды в ставке-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Что нужно делать во время отключения и как готовиться

Опытный электрик из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику на случай отключений – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. " Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле ", – рассказывает электрик.

Если у вас нет реле напряжения, то лучше технику отключить от электросети. Как говорится в сообщении, опубликованном в Правительстве online, также важно экономить электроэнергию в условиях дефицита. К примеру, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплых полов. Кроме того:

минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;

При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может достигать 20-25%, с категорией С – до 50%;

изменить старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);

выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;

подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумуляторы на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это снизит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить. Также действуют государственные целевые кредитные программы. С их помощью, в частности, можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечку газа) проводят раз в три-пять лет.

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