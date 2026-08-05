Минэнерго должно взять под контроль кризис на Червоноградской ЦЗФ до начала отопительного сезона, – Омельченко

Восьмимесячный простой Червоноградской центральной обогатительной фабрики все больше превращается из юридической проблемы в риск для энергетической безопасности страны. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Видео дня

"Судебное заседание можно перенести ещё раз. Отопительный сезон — невозможно", — подчеркнул эксперт.

По его словам, фабрика не работает с января 2026 года. На предприятии накапливаются долги перед работниками, увольняются квалифицированные специалисты, ухудшается состояние производственных сооружений и фиксируются возгорания угля в бункерах.

Процедура санации длится почти восемь лет, однако утвержденного плана восстановления предприятия до сих пор нет. В апреле апелляционный суд отменил назначение Владимира Юрченко постоянным управляющим санацией, оставив за ним временное исполнение обязанностей до законного назначения нового лица. Хозяйственный суд Львовской области до сих пор не завершил рассмотрение этого вопроса, а заседание, запланированное на 21 июля, перенесли на 19 августа.

Омельченко пояснил, что Червоноградская ЦЗФ является важным звеном между государственными шахтами и тепловыми электростанциями. Добытый уголь нельзя сразу поставлять на ТЭС: сначала его нужно очистить от породы и довести до необходимых показателей качества. Именно эту работу выполняет фабрика.

Когда предприятие простаивает, шахтам сложнее сбывать добытый уголь, на складах накапливаются остатки, ухудшается финансовое положение угледобывающих предприятий, а тепловая генерация теряет часть внутреннего топливного ресурса.

"Запасы угля на декабрь и январь формируются уже сейчас. Каждая потерянная неделя может означать меньшие объемы топлива в период, когда энергосистема будет работать на пределе возможностей после систематических российских атак на генерацию и сетевую инфраструктуру", — отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что Министерство энергетики должно взять ситуацию под оперативный контроль: консолидировать позицию государственных кредиторов, обеспечить надлежащее представительство интересов государства в суде, добиваться скорейшего назначения независимого управляющего санацией и подготовить реалистичный график возобновления работы фабрики.

По мнению эксперта, также необходимо определить механизм погашения задолженности перед работниками и остановить дальнейшее разрушение производственных мощностей.

"Теперь нужны конкретные решения, четкие сроки и персональная ответственность за их выполнение", – подытожил Омельченко.

Ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинец также заявлял, что восьмимесячный простой Червоноградской ЦЗФ ставит под угрозу работу государственных шахт и стабильное обеспечение страны углем в течение отопительного сезона.