Миллионные виллы и схемы в ОАЭ: как двоюродный брат Кадырова скупает элитную недвижимость в Дубае

Двоюродный брат Кадырова Шахруди Эдильгириев приобрел в Дубае четыре виллы общей стоимостью более $20 миллионов, используя схемы вывода денег через фонд Кадырова. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) остаются ключевой зоной для легализации активов чеченской элиты, которые обогащаются из-за теневых финансовых механизмов.

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Об этом говорится в расследовании РосСМИ. Это еще один пример того, как представители чеченской элиты выводят деньги в недвижимость ОАЭ, используя оффшорные схемы и неофициальные финансовые связи.

Как Эдильгириев получил элитную недвижимость в Дубае

В декабре 2022 года Шахрудь Эдильгириев приобрел виллу площадью 1026 кв. м на искусственном острове Палм-Джумейра. Объект принадлежал девелоперу Zabeel Investments, а его стоимость составляла 53 млн дирхамов (около $14,4 млн).

Вилла является частью элитного комплекса Zabeel Saray, который известен своей королевской роскошью, частными пляжами и высоким уровнем безопасности. За менее чем год, в октябре 2023 года Эдильгириев выкупил еще три виллы на материковой части Дубая, заплатив за них около $6 миллионов. Шахруди Эдильгириев официально не фигурировал в крупных бизнес-проектах, но:

возглавлял центральный рынок Грозного "Беркат" , принадлежавший семье Кадырова;

, принадлежавший семье Кадырова; получал зарплату из правительства Чечни (в неизвестной должности);

(в неизвестной должности); связан с фондом Кадырова, который финансируется за счет принудительных отчислений из зарплат чеченских бюджетников и пожертвований бизнеса.

Приобретение такой элитной недвижимости без официальных доходов подвергает сомнению источники финансирования и свидетельствует о возможных оффшорных операциях по выводу средств. Дубай уже давно стал финансовым убежищем для российских чиновников и бизнесменов после введения западных санкций:

ОАЭ не присоединились к санкциям против России, что позволяет российским деньгам свободно двигаться через банки и инвестироваться в недвижимость;

в Дубае не раскрывают реальных собственников недвижимости, что позволяет скрывать активы от международных проверок;

дорогие виллы – это не только статус, но и способ легализации средств через последующую перепродажу.

По одному из расследований, Рамзан Кадыров использовал одну из этих вилл в Дубае как неофициальное "посольство" Чечни еще с 2014 года. Там останавливались его приближенные, проводились встречи и бизнес-переговоры.

Кто такой Шахруди Эдильгириев

Шахрудь – младший из братьев Эдильгириевых. Их мать Зура – родная сестра Ахмата Кадырова, первого президента Чечни. Братья Эдильгириевые занимают ключевые позиции в политической и бизнес-среде Кадырова :

Пахруди Эдильгириев – работал в охране Кадырова, в розыске в ЕС за организацию покушения на оппозиционера;

Амруди Эдильгириев – советник Кадырова, ответственный за строительство мечетей в Чечне, в 2012 году задержан в Турции за контрабанду 12 кг золота, но получился благодаря дипломатическому иммунитету;

– советник Кадырова, ответственный за в 2012 году задержан в Турции за контрабанду 12 кг золота, но получился благодаря дипломатическому иммунитету; Шахрудь Эдильгириев – "серый кардинал", связанный с бизнесом Кадыровых и ответственный за расширение их влияния за рубежом.

Как финансируется роскошь Кадырова

Основным источником финансирования для Кадырова и его окружения есть фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который с 2024 года находится под санкциями. Деньги в фонд поступают из:

принудительных отчислений чеченских бюджетников;

пожертвований крупных предпринимателей Чечни;

дотаций из российского бюджета (которые Кремль годами направляет в поддержку режима Кадырова).

В Чечне бюджетники вынуждены отдавать часть заработной платы в фонд. А вот предприниматели – платить добровольные взносы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия активно ищет лазейки, чтобы обойти международные санкции, заключая соглашение с ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Этот шаг демонстрирует ее попытки защитить олигархов и компании, выводя капитал в новые оффшорные зоны.

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