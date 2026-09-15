"Метинвест" за первое полугодие 2026 года получил более 9 млрд грн чистого убытка

В первом полугодии 2026 года группа "Метинвест" зафиксировала чистый убыток в размере $202 млн против $58 млн годом ранее. Выручка выросла на 3% г/г, до $3,657 млрд. Эти финансовые результаты компания получила ещё до блокады экспорта через чёрноморские порты и вынужденной остановки Южного ГОКа, а также до ракетных обстрелов "Запорожстали" и "Каметстали" в августе-сентябре, в результате которых меткомбинаты были остановлены.

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На отрицательные результаты повлияли, прежде всего, более высокие операционные расходы, убыток от ликвидации дочерних предприятий и рост финансовых расходов. Основным фактором стал рост чистых операционных расходов на 9%, до $3,588 млрд –это объясняется операционными курсовыми убытками от переоценки кредиторской и дебиторской задолженности ($149 млн), более высокими ценами на сырье, в частности коксующийся уголь ($145 млн), а также ростом энергетических затрат ($101 млн) на фоне подорожания энергоресурсов.

По итогам января–июня продажи "Метинвеста" на украинском рынке выросли на 1%, на внешних рынках выручка увеличилась на 4%, а продажи в Европе в первом полугодии выросли на 11% г./г. – до $1,69 млрд. В то же время продажи в Азии, преимущественно в Китае, упали на 8% г/г, а в регионе МЕНА – на 39% г/г, до $63 млн.

Дополнительное давление на результат в первом полугодии оказал убыток от выбытия дочерних компаний, который вырос до $86 млн против $17 млн годом ранее – преимущественно из-за процедур ликвидации структур группы на временно неподконтрольных территориях Украины. Финансовые расходы выросли на 16% г/г, до $152 млн, в основном из-за курсовых убытков по финансовой деятельности.

Несмотря на убыток, "Метинвест" полностью и своевременно погасил в апреле евробонды на $428 млн, сократив с начала года общий долг на 27%, до $1,057 млрд. С 2022 г. группа полностью погасила три выпуска облигаций на сумму более $1 млрд без реструктуризации.

Как известно, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и её гражданам, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.