Массовые отключения света вернулись: что происходит с ценами на генераторы в Украине

Регулярные отключения электроэнергии в Украине уже традиционно повысили спрос на генераторы. Самые популярные модели – бензиновые на 2,5-3 кВт – стоят от 7000 грн, но по такой цене предлагаются только акционные модели. Больше всего предложений в ценовой категории 10-15 тыс. грн, то есть в среднем цены остались на уровне осени-2023, когда массовых отключений света не было.

Видео дня

Как показал мониторинг OBOZ.UA, самые дешевые модели бензиновых генераторов (0,6-1,2 кВт) в 2024 году можно найти от 5200 грн (а по скидкам и по 4600 грн). Однако следует учитывать, что такие устройства позволят подключить разве что зарядки для ноутбука и других гаджетов и освещение.

Кроме того, стоит учитывать, что во всех "бюджетных" моделях установлен ручной стартер. Т.е. генератор каждый раз придется заводить вручную. Варианты с электрическим пуском (кнопкой или ключом) стартуют от 9000 грн, а с автоматическим (когда генератор сам заводится при отключении света) – и вовсе от 13 тыс. грн.

Дизельные генераторы традиционно дороже. Цены на них стартуют от 24 тыс. грн. За такую стоимость предлагают мощность 2-3 кВт.

Предпосылок для стремительного роста цен на генераторы пока нет. После неожиданного блекаута 2022 года продавцы этого товара уже адаптировались к повышенному спросу, а потому завезли в страну запас генераторов.

Кроме того, правительство рассматривает возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и компоненты к нему, а также упрощение самих таможенных процедур. Такая отмена ввозных пошлин будет касаться и генераторов, а кроме них – солнечных панелей, инверторов, накопителей и другого оборудования.

Как выбрать генератор для дома: основные моменты

Учитывая кратную разницу в ценах, при покупке генератора на случай регулярных отключений света. Изначально следует определиться с видом топлива, на котором будет работать устройство. Дизельные генераторы более выносливы и могут долго работать без перерывов, однако они тяжелые и дорогие, а также требуют специального ухода и топлива в холодное время года.

Также для выбора генератора нужно рассчитать необходимую мощность. Для этого следует Для расчета нужно сложить мощность всех приборов, которые будут запускаться одновременно – такие данные обязательно указываются на шильдиках или в паспортах оборудования. Также нужно учесть и пусковые токи, ведь в некоторых случаях они могут превышать потребляемую мощность в 7-9 раз.

Считается, что для частного лучше выбрать генератор мощностью 5 кВт. Он позволит не переживать, к примеру, за работу насоса в скважине или колодце и т.д. А в случае постоянной одновременной работы электрического отопления, насоса и бойлера можно приобрести генератор на 7 кВт.

Еще одна важная характеристика генераторов – тип запуска. Он бывает ручной, электрический и автоматический (ATS), как уже упоминалось выше. В случае, если свет отключают часто, лучше выбрать генератор с системой ATS, причем с автоматикой, которая срабатывает и на отключение, когда ток снова появляется в основной сети.

Такие генераторы, хоть и дорогие, но экономят топливо и время, а также позволяют избежать перебоев в питании. Однако стоит учитывать, что при переходе дома на питание от генератора нужно отключить "лишние" электроприборы, чтобы хватило запаса мощности.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как правильно запустить генератор в первый раз после покупки. Есть несколько вещей, которые категорически нельзя делать с устройством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!