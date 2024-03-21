Массированный обстрел 21 марта: где есть отключение света в Украине после атаки РФ

В Киевской области в результате массированного вражеского обстрела страной-террористкой Россией 21 марта без света остались 1700 потребителей. При этом дефицита электроэнергии нет. В других областях потребители тоже остались без света.

В результате падения обломков вражеской ракеты повреждено оборудование электросетей в Киевской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В результате обстрелов отключились воздушные линии на Черниговщине, одномоментно обесточены почти 800 потребителей в 10 населенных пунктах. В результате обстрела повреждены также газораспределительные сети в Харьковской области, без газоснабжения осталось более 600 абонентов.

В Сумской области также из-за боевых действий поврежден надземный распределительный газопровод. Без газа – 30 потребителей.

В каком состоянии сети?

Ночью отключились две ВЛ 220 кВ НЭК "Укрэнерго" во Львовской области, в результате чего обесточивалось 132 тысячи потребителей, в том числе объекты УЗ (нарушений движения поездов не было). По состоянию на утро все потребители заживлены.

По техническим причинам отключилась высоковольтная воздушная линия 330 кВ Полтавской области. Линия возвращена к работе.

В аварийный краткосрочный ремонт выведен блок одной из ТЭС. Это не повлияет на обеспечение потребностей потребителей. Работают 7 атомных блоков, в резерве достаточно генерирующих мощностей тепловой и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, утром в четверг, 21 марта, во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением враждебных целей, однако из-за падения обломков повреждения и пострадали 13 человек.

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