Маршруты изменены, часть пассажиров перевозится на автобусах: обстрел привёл к задержкам поездов до 8 часов

Из-за массированных российских обстрелов"Укрзалізниця" была вынуждена изменить маршруты ряда поездов в Киевской области, используя резервные объездные пути, при этом все ключевые остановки для пассажиров сохранены. Наибольшие задержки в настоящее время превышают восемь часов — с опозданием более 8 часов курсируют поезда №85/86 Львов — Запорожье и №43/44 Днепр — Ивано-Франковск, а еще ряд рейсов отстает от графика на 2–7 часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. Из-за повреждений и необходимости обеспечения безопасности на отдельных участках путей в Киевской области было ограничено движение поездов, что привело к задержкам десятков рейсов по всей стране.

В компании пояснили, что решение принято по рекомендациям спасателей. На отдельных участках железной дороги Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ввела временные ограничения движения, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и работников железной дороги после ночной атаки.

В связи с этим "Укрзалізниця" оперативно перевела часть поездов на резервные объездные маршруты. Несмотря на изменение схем движения, все ключевые станции на маршрутах остаются в расписании, однако пассажирам следует быть готовыми к значительным задержкам прибытия.

В первую очередь изменения касаются поездов №93 Харьков – Холм, №94 Холм – Харьков, №134 Каменец-Подольский – Киев, №43 Днепр – Ивано-Франковск и №104 Львов – Лозовая. Именно для этих рейсов было организовано движение по резервным маршрутам, что позволяет сохранить сообщение даже в условиях поврежденной инфраструктуры.

В то же время последствия массированной атаки ощутили на себе и пассажиры многих других направлений. Из-за изменений в расписании и нагрузки на альтернативные маршруты с опозданием курсируют поезда между Киевом, Львовом, Днепром, Запорожьем, Харьковом, Ивано-Франковском, Мукачево, Трускавцем, Кривым Рогом и другими городами.

Особое затруднение возникло с пригородным сообщением в Фастовском направлении. Чтобы люди могли добраться до столицы, "Укрзалізниця" совместно с Киевской областной военной администрацией организовала автобусное "челночное" сообщение между Бояркой и Киевом. Это позволяет обеспечить перевозку пассажиров на участках, где движение электропоездов временно ограничено.

Представители перевозчика отмечают, что железнодорожники работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать расписание движения. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями о времени отправления и прибытия своих рейсов, ведь ситуация может меняться в зависимости от хода восстановительных работ.

На данный момент с задержками курсируют следующие поезда

№85/86 Львов — Запорожье-1 — задержка +8 ч 21 мин;

№127/128 Днепр-Главный – Львов – +7 ч 43 мин;

№37/38 Запорожье-1 – Киев-Пассажирский – +7 ч 19 мин;

№43/44 Днепр-Главный – Ивано-Франковск – +8 ч;

№5/6 Запорожье-1 – Ивано-Франковск – +5 ч 51 мин;

№31/32 Запорожье-1 – Перемышль-Главный – +5 ч 45 мин;

№41/42 Днепр-Главный – Трускавец – +4 ч 14 мин;

№79/80 Львов – Днепр-Главный – +4 ч 48 мин;

№93/94 Харьков-Пассажирский – Холм – +4 ч 20 мин;

№107/108 Солотвино-1 – Киев-Пассажирский – +3 ч 41 мин;

№83/84 Днепр-Главный – Мукачево – +3 ч 13 мин;

№41/42 Трускавец – Днепр-Главный – +2 ч 40 мин;

№75/76 Кривой Рог – Киев-Пассажирский – +2 ч 10 мин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожную колею европейского образца) — от Львова до польской границы. Ожидается, что работы продлятся до апреля-июня 2027 года.

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