'Макси капитал групп' заявила о готовности помочь Ferrexpo в преодолении дефицита ликвидности

ООО "Макси Капитал Групп" публично заявило о готовности к сотрудничеству с Советом директоров горнорудной компании Ferrexpo plc для решения проблемы острого дефицита ликвидности предприятия и призывает Константина Жеваго не блокировать привлечение капитала.

Видео дня

Соответствующее обращение содержится в официальном пресс-релизе компании, опубликованном на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в сообщении "Макси Капитал Групп", последние публичные заявления Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже свидетельствуют о том, что компания вынуждена искать срочное финансирование для поддержания своей операционной деятельности. Согласно обнародованным данным, Ferrexpo имеет достаточный уровень ликвидности для надлежащего функционирования только до августа 2026 года. Для покрытия краткосрочных операционных потребностей группа рассматривает возможность привлечения нового капитала в объеме не менее 100 млн долларов США.

"Макси Капитал Групп" обращает внимание на прямое предупреждение Ferrexpo: если решение о дополнительном финансировании не будет принято до конца апреля 2026 года, листинг и торговля акциями компании будут приостановлены. Кроме того, констатируется, что при таких условиях отдельные компании группы может ожидать процедура банкротства.

В пресс-релизе акцентируется внимание на препятствиях для привлечения средств. В частности, Ferrexpo признает, что привлечение дополнительного капитала путем дополнительной эмиссии акций требует обязательного согласования со стороны основного акционера – компании Fevamotinico S.à r.l.. Эта компания принадлежит украинскому бизнесмену Константину Жеваго и владеет 49,32% акций Ferrexpo. Совет директоров сообщает, что переговоры с Fevamotinico S.à r.l. продолжаются, однако по состоянию на сейчас соответствующего согласования не получено. Причиной является то, что привлечение нового капитала в Ferrexpo неизбежно приведет к снижению доли самого К. Жеваго.

Важным аспектом, на который указывает "Макси Капитал Групп", является признание Советом директоров Ferrexpo того факта, что ассоциация группы с Константином Жеваго несет для компании ряд рисков, среди которых юридические, фискальные, политические и другие.

"Последние заявления Ferrexpo важны тем, что Совет директоров наконец-то публично назвал вещи своими именами. Первопричиной кризиса компании стала ассоциация с Константином Жеваго, что затрудняет привлечение финансирования, создает операционные барьеры и представляет все большую угрозу для стабильности бизнеса", – отмечается в официальном заявлении "Макси Капитал Групп".

Компания также подчеркивает социальную и экономическую значимость предприятия для Украины.

"Ferrexpo – это не только международная компания, но и три горно-обогатительных комбината в Украине, тысячи рабочих мест. Если Константин Жеваго действительно заинтересован в сохранении Ferrexpo, он должен не блокировать привлечение нового капитала. Нынешняя ситуация требует от Жеваго не только защиты собственных интересов, а ответственного решения в интересах самой компании", – отмечает "Макси Капитал Групп".

Со своей стороны, "Макси Капитал Групп" подтверждает намерения действовать ответственно и взвешенно, учитывая интересы как самой Ferrexpo, так и всех компаний группы.

"Мы, со своей стороны, готовы максимально содействовать Совету директоров Ferrexpo в решении этой проблемы и двигаться навстречу любым конструктивным решениям, которые отвечают интересам компании и всех стейкхолдеров. Именно сейчас есть необходимость не только привлечь дополнительное финансирование, но и устранить первопричину, которая лежит в основе нынешнего кризиса", – резюмировали в ООО "Макси Капитал Групп".