Люди без высшего образования заполонили рынок труда: что происходит и кто нужен работодателям

В Украине на рынке труда возник дисбаланс, ведь большинство вакансий сейчас для квалифицированных специалистов без высшего образования, а большинство безработных сейчас с дипломами и ищут "интеллектуальную" работу. Государство пытается выровнять ситуацию через развитие образования взрослых и переквалификацию.

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Об этом во время конференции "Образование новой Украины" сказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний. По его словам, сегодня 26% вакансий открыты для квалифицированных рабочих с инструментом, еще 25% – для рабочих по обслуживанию оборудования, 12% – для простейших профессий.

В целом это почти две трети всех объявлений о работе, то есть позиции, которые не требуют высшего образования, но предусматривают определенные технические или практические навыки. В то же время люди, которые стоят на учете в Государственной службе занятости, преимущественно имеют высшее образование и ищут работу, соответствующую их уровню квалификации.

К тому же, по словам Завгороднего, работодатели часто жалуются не только на недостаток специалистов, но и на несоответствие знаний выпускников реальным потребностям производства. То есть даже имеющееся высшее образование не всегда гарантирует конкурентоспособность на рынке труда.

Для решения этой проблемы в Украине развивают направление образования взрослых. Государство вместе с бизнесом, международными организациями и службой занятости реализует сотни программ переквалификации для ветеранов, безработных, переселенцев, женщин и всех желающих сменить профессию. За последний год десятки тысяч украинцев уже прошли такое обучение в учреждениях профессионально-технического образования, и их количество продолжает расти.

Кроме этого, продолжается масштабное обновление инфраструктуры учреждений профобразования. Только в прошлом году за государственные средства обновили 88 мастерских, в этом году - еще 89, а благодаря поддержке международных партнеров эта цифра ежегодно превышает 50. Здесь могут учиться не только молодые люди, но и взрослые, желающие получить новую профессию.

Также в этом году происходит обновление стандартов профессионального предвысшего образования. Учитываются новые профессиональные требования рынка - разрабатываются как краткосрочные, так и долгосрочные программы обучения. В Верховной Раде уже принят в первом чтении законопроект о профессиональном образовании. Он предусматривает финансовую автономию заведений, создание наблюдательных советов с участием работодателей и введение грантов на получение образования по дуальной форме - когда обучение происходит параллельно с практикой на производстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам массово предлагают "легкий заработок" – просто дать свою карту якобы для переводов, но на самом деле это схема, в которой счет используют для отмывания денег, финансирования терроризма или онлайн-казино. Работает она просто: вы сдаете карту, деньги заходят и выходят, а виновным в преступлении становитесь именно вы.

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