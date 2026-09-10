Любимые украинцами бургеры могут исчезнуть из меню McDonald’s: компания сделала важное заявление

С 10 сентября 2026 года McDonald’s в Украине временно сокращает меню в некоторых ресторанах из-за частых воздушных тревог и задержек с поставками, поэтому ассортимент заведений может отличаться. Компания обещает постепенно возвращать позиции, как только сможет обеспечить их стабильные поставки и логистику.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании. В компании поясняют, что решение было принято прежде всего для того, чтобы обеспечить стабильное наличие самых популярных позиций.

То есть вместо ситуации, когда в меню формально представлено большое количество блюд, но часть из них постоянно отсутствует из-за перебоев с поставками, рестораны временно будут оставлять в меню основные и наиболее востребованные позиции.

Почему в McDonald’s меняют меню

Полномасштабная война и постоянные воздушные тревоги напрямую влияют не только на работу самих ресторанов, но и на всю логистическую систему, которая обеспечивает их необходимыми продуктами. Воздушные тревоги могут длиться часами, из-за чего транспортные перевозки приходится приостанавливать или изменять.

Если поставка задерживается, ресторан не всегда может получить необходимое количество того или иного продукта в запланированное время. В результате отдельные блюда временно становятся недоступными для заказа.

Именно поэтому в McDonald’s решили временно оптимизировать ассортимент. "Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов временно переходит на сокращенное меню", — пояснили в компании.

Почему в одном McDonald’s блюдо есть, а в другом его нет

В McDonald’s отмечают, что меню может отличаться в зависимости от конкретного ресторана. Указывается, что это связано не с изменением рецептур или окончательным исключением определенных блюд из меню, а прежде всего с возможностями обеспечить их стабильными поставками.

Актуальное меню конкретного ресторана можно проверить в приложении McDonald's или в сервисах партнеров по доставке. Также информацию о доступных позициях можно получить непосредственно в ресторане.

В McDonald’s уверяют, что сокращение ассортимента носит временный характер. Компания будет постепенно возвращать отдельные позиции в меню по мере того, как сможет обеспечить стабильные поставки необходимой продукции. Соответственно, ассортимент ресторанов может меняться в зависимости от ситуации с логистикой.

В Одессе ранее сообщали об исчезновении бургеров с говядиной

Проблемы с ассортиментом McDonald’s уже стали заметны на фоне последствий российских атак на украинскую инфраструктуру. В частности, ранее сообщалось о ситуации в Одессе, где из меню ресторанов McDonald’s исчезли бургеры с говядиной.

Причиной называли последствия обстрелов и повреждения складской инфраструктуры, из-за чего возникли проблемы с поставками соответствующей продукции. Самую точную информацию о том, что доступно для заказа, можно получить непосредственно перед покупкой – в приложении, сервисе доставки или в самом заведении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ввели новую систему воздушных тревог, согласно которой желтый уровень означает угрозу со стороны дронов, а красный — ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, однако McDonald's пока не меняет правила работы. Компания заявила, что во время желтого уровня рестораны пока также не будут работать, ведь сеть еще анализирует новую систему и возможность безопасно обслуживать клиентов.

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