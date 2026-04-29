"Лишние" метры уже никому не нужны: какие квартиры украинцы раскупают быстрее всего

Покупатели на первичном рынке недвижимости все чаще выбирают небольшие квартиры с максимально эффективной планировкой. В 2026 году ключевой тренд – минимум "лишних" квадратных метров и четкая функциональность пространства.

Речь идет прежде всего о так называемой европланировке: кухня-гостиная, отдельные спальни, отсутствие длинных коридоров. Именно такие квартиры сейчас формируют большинство сделок. Об этом OBOZ.UA рассказали в девелоперской компании "Интергал-Буд", которая провела собственное аналитическое исследование.

"Классические планировки с длинными коридорами, большими непроизводительными зонами и маленькими изолированными кухнями становятся экономически невыгодными. Сегодня покупатель оценивает не количество квадратных метров, а сценарий жизни, который дает квартира. Просторная кухня-гостиная, отдельные спальни, минимум коридоров, продуманное зонирование – это уже не дополнительное преимущество, а базовое требование. Особенно это заметно среди семей, которые покупают жилье для собственного проживания, а не для инвестиций", – объяснила коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова.

По данным девелопера, в Киеве:

60-70% спроса уже приходится на квартиры с европланировкой;

уже приходится на квартиры с европланировкой; в сегментах "комфорт+" и "бизнес" это показатель достигает более 75% ;

; среди покупателей до 40 лет самый популярный формат – 1-2 комнаты площадью 38–60 кв. м ;

; в 40+ лет чаще всего выбирают 2-3-комнатные варианты 65-85 кв. м , но также с рациональной планировкой;

, но также с рациональной планировкой; предложение отстает: только каждая седьмая квартира в новостройках полностью соответствует современным требованиям.

Фактически рынок со стороны покупателя отказывается от больших квартир. Украинец с ограниченным бюджетом или ипотекой ищет не метраж, а удобство в пределах меньшей площади.

По данным экспертов, строительным компаниям также стоит обратить внимание, что на рынке сформировался четкий критерий ликвидности квартир. Главные требования:

компактная площадь;

кухня-гостиная как центр жилья;

минимум "мертвых зон";

логическое зонирование.

В 2026-2027 годах рынок может столкнуться с дефицитом именно таких квартир. Для девелоперов это прямое указание: большие квартиры без продуманной планировки теряют конкурентность еще до старта продаж.

Почему украинцы выбирают компактные квартиры

1.

Новые правила программы жестко фиксируют нормативы площади. Они предусматривают 52,5 кв. м для семьи из 1-2 человек плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, а максимальная площадь жилья, которая подпадает под условия программы, существенно ограничена.

Если квартира превышает установленный норматив более чем на 10%, покупатель фактически теряет возможность воспользоваться льготным кредитованием. Это автоматически отсекает крупные объекты.

2. Экономия на всем цикле жилья

Меньшая квартира означает более дешевый ремонт, более низкие расходы на отопление и меньшие коммунальные платежи.

3. Эффективность планирования

Европланировка дает на 15-20% больше полезной площади на тех же метрах. Коэффициент эффективности – более 85% против 65-70% в старых форматах.

