Лимузин для Путина оказался убыточным: в РФ закрывают завод по производству автомобилей для "элиты"

Российский завод Aurus, где производят лимузины для Владимира Путина и высшего руководства РФ, могут закрыть из-за убыточности производства и практически полного отсутствия спроса на дорогие автомобили. Вместо ранее заявленных 5 тысяч машин в год проект фактически может сократиться до выпуска около 250 автомобилей в год исключительно для государственных структур.

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Об этом пишут российские СМИ. Именно на автомобилях Aurus в последние годы передвигается президент РФ Владимир Путин во время официальных мероприятий. Машины были созданы в рамках государственного проекта как российский ответ Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.

Разработка бренда Aurus стартовала как один из самых амбициозных автомобильных проектов современной России. Серийное производство было официально запущено в 2021 году на предприятии в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Во время запуска проекта его авторы заявляли о возможности производства до 5 тысяч автомобилей в год. Однако реальность оказалась совсем другой.

По данным источников в отрасли, даже внутри разработчика проекта – института НАМИ прекрасно понимали, что о массовом производстве речи не идет. На самом деле реальный спрос на дорогие российские лимузины оказался во много раз меньше заявленного. Специалисты утверждают, что экономически обоснованным объемом выпуска для Aurus является лишь несколько сотен автомобилей в год, а не тысячи.

Одной из главных причин возможного закрытия завода называют чрезвычайно высокую себестоимость производства. По информации источников, затраты на сборку автомобилей в Елабуге настолько велики, что у предприятия практически нет шансов выйти на прибыльность даже в случае увеличения производства.

Ситуацию усугубляет и слабый спрос. Несмотря на активную государственную поддержку и использование автомобилей высокопоставленными чиновниками, бренд так и не стал популярным среди состоятельных покупателей. Базовые модели Aurus сегодня стоят около 50 млн рублей, тогда как удлиненная версия лимузина Senat оценивается более чем в 117 млн рублей.

По предварительной информации, завод в Елабуге может проработать до конца 2026 года. В то же время уже осенью планируется ликвидация офиса компании в Химках. Работникам предложат переезд в Санкт-Петербург, где производственные мощности могут быть сконцентрированы на базе бывшего завода Toyota в Шушарах.

Впрочем, реализация этого плана также сталкивается с проблемами. После ухода иностранных автопроизводителей с российского рынка многие квалифицированные работники перешли на другие предприятия, поэтому новые производства испытывают острый кадровый дефицит. По данным источников, для привлечения персонала работодатели уже вынуждены предлагать условия, схожие с вахтовым методом работы.

Несмотря на возможное закрытие площадки в Татарстане, сам бренд Aurus прекращать существование не планирует. Сборку автомобилей могут сосредоточить непосредственно на производственных мощностях НАМИ. Там планируют выпускать примерно до 250 автомобилей в год.

Таких объемов, как считают в отрасли, будет достаточно для обеспечения потребностей государственных структур, Гаража особого назначения и других ведомств, которые используют автомобили бренда Aurus. Фактически проект может вернуться к формату эксклюзивного государственного производства.

Aurus был одним из самых громких символов российской политики импортозамещения. Кремль позиционировал бренд как доказательство того, что Россия способна самостоятельно создавать автомобили премиального класса без участия западных производителей.

Однако из-за низкого спроса, высокой себестоимости и зависимости от государственных заказов проект так и не смог стать коммерчески успешным. Эксперты отмечают, что без бюджетной поддержки и закупок для чиновников подобное производство вряд ли могло бы существовать в нынешнем виде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, топливный кризис в России привел к тому, что нефтеперерабатывающим заводам разрешили поставлять на внутренний рынок автомобильное топливо с пониженными экологическими стандартами и – а "Евро-3". Нефтяники смогут отклоняться от требований устаревшего класса "Евро-5", в частности в отношении содержания серы и других ключевых показателей.

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