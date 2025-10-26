Lifecell запланировал повышение ряда тарифов: все названия
Мобильный оператор lifecell анонсировал изменения в ряде своих тарифов для корпоративных клиентов. Ожидается, что это произойдет 29 октября и в рамках изменений стоимость услуг будет увеличена.
Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили:
- Для 3-х тарифов удорожание затронет цены на интернет.
- Для 2-х из них также изменится стоимость SMS.
Какие тарифы lifecell подорожают
- Єдина мережа Нова 50.
- Єдина мережа післяплата Нова 50".
- Єдина мережа FMC Mobile.
Для них стоимость интернета повысится до 15 грн за 500 МБ, или 7,5 грн за 250 МБ, или 0,5 грн за 1 МБ.
При этом до повышения для тарифов "Єдина мережа Нова 50" и Єдина мережа післяплата Нова 50" цена была 12 грн за 100 МБ, или 6 грн за 50 МБ, или 0,25 грн за 1 МБ.
А для Єдина мережа FMC Mobile – 5 грн за 50 МБ или 0,25 грн за 1 МБ.
- Єдина мережа Нова 50.
- Єдина мережа післяплата Нова 50.
Для них стоимость 1 SMS вырастет до 1 грн. Пока же отправка сообщения стоит 0,41 грн.
"Киевстар" изменил стоимость тарифов
Ранее же "Киевстар" повысил стоимость двух тарифов – причем как контрактного, так и предоплаты. В частности:
- Стоимость предложения LOVE UA Контракт теперь составляет 250 грн/месяц.
Новая цена для тарифа действует с 1 октября. До повышения же стоимость тарифа составляла 200 грн/месяц – т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.
- Стоимость тарифа LOVE UA Світло 2023 с 24 сентября составляет 300 грн на 4 недели.
До этого он стоил 250 грн/4 недели. Т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.
Вместе с тем, отмечается на страницах тарифов, они являются архивнымы. Т.е., новые абоненты не могут к ним подключиться.
Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".
