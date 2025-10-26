Lifecell запланировал повышение ряда тарифов: все названия

Мобильный оператор lifecell анонсировал изменения в ряде своих тарифов для корпоративных клиентов. Ожидается, что это произойдет 29 октября и в рамках изменений стоимость услуг будет увеличена.

Видео дня

Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили:

Для 3-х тарифов удорожание затронет цены на интернет.

Для 2-х из них также изменится стоимость SMS.

Какие тарифы lifecell подорожают

Єдина мережа Нова 50.

Єдина мережа післяплата Нова 50".

Єдина мережа FMC Mobile.

Для них стоимость интернета повысится до 15 грн за 500 МБ, или 7,5 грн за 250 МБ, или 0,5 грн за 1 МБ.

При этом до повышения для тарифов "Єдина мережа Нова 50" и Єдина мережа післяплата Нова 50" цена была 12 грн за 100 МБ, или 6 грн за 50 МБ, или 0,25 грн за 1 МБ.

А для Єдина мережа FMC Mobile – 5 грн за 50 МБ или 0,25 грн за 1 МБ.

Єдина мережа Нова 50.

Єдина мережа післяплата Нова 50.

Для них стоимость 1 SMS вырастет до 1 грн. Пока же отправка сообщения стоит 0,41 грн.

"Киевстар" изменил стоимость тарифов

Ранее же "Киевстар" повысил стоимость двух тарифов – причем как контрактного, так и предоплаты. В частности:

Стоимость предложения LOVE UA Контракт теперь составляет 250 грн/месяц.

Новая цена для тарифа действует с 1 октября. До повышения же стоимость тарифа составляла 200 грн/месяц – т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Стоимость тарифа LOVE UA Світло 2023 с 24 сентября составляет 300 грн на 4 недели.

До этого он стоил 250 грн/4 недели. Т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Вместе с тем, отмечается на страницах тарифов, они являются архивнымы. Т.е., новые абоненты не могут к ним подключиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!