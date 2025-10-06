"Киевстар" изменил стоимость тарифов: какие новые цены

Мобильный оператор "Киевстар" повысил стоимость 2-х тарифов – при чем как контрактного, так и предоплаты. В частности, стоимость предложения LOVE UA Контракт теперь составляет 250 грн/месяц.

Видео дня

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:

Новая цена для тарифа действует с 1 октября.

До повышения же стоимость тарифа составляла 200 грн/месяц – т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Также выросла стоимость тарифа LOVE UA Світло 2023. Так:

С 24 сентября его базовая стоимость составляет 300 грн на 4 недели.

До этого он стоил 250 грн/4 недели – т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Вместе с тем, отмечается на страницах тарифов, они являются архивнымы. Т.е., новые абоненты не могут к ним подключиться.

По повышенному тарифу можно не платит

В то же время, подчеркивается, абоненты обоих тарифов могут перейти на другие предложения. Ограничений на это нет.

"Перейдите на другой тариф. Выберите из актуальной линейки или из предложенных", – сообщили в "Киевстаре".

Почему "Киевстар" повысил тарифы

Причиной же, по которой "Киевстар" решил повысить стоимость тарифаов, в операторе назвали рост затрат на обеспечение связи. В частности, отмечается, речь идет о:

Росте стоимости электроэнергии.

"Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%", – рассказали в "Киевстаре".

Подорожание топлива.

Оно, объясняется, необходимо для работы генераторов. А также доставки инженеров на локации – для поддержания и ремонта оборудования.

Инфляция и изменения валютного курса.

Они, отмечается, повлияли на себестоимость услуг.

"Киевстар" будет подключать украинцев к Starlink:

Вместе с тем, "Киевстар" анонсировал запуск Starlink Direct to Cell. Это технология, которая позволяет подключать смартфон непосредственно к спутникам Starlink – с поддержкой Direct to Cell, который действует как вышка мобильной связи в космосе. Запуску же будет предшествовать тестирование, подать заявку на участие в котором могут все абоненты оператора.

"Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия. На экране появится новое название сети – Kyivstar SpaceX – и все готово", – объяснили принцип действия технологии в "Киевстаре".

При этом подчеркивается: сначала технология будет доступна только смартофонам с Android. Для iOS ее также запустят, но позже.

Для участия в тестировании Starlink Direct to Cell нужно иметь 4G-SIM от Киевстар. А также 4G-смартфон на Android.

Подать заявку можно по ссылке. После чего следовать предоставленной инструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в августе украинцы провели 23 585 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!