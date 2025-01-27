Lifecell резко повысит стоимость тарифов с 5 февраля: СМИ узнали, сколько придется платить украинцам

Мобильный оператор lifecell на 34% повысит стоимость тарифных планов для украинцев. Изменения затронут популярные тарифы, такие как "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный" и другие. Рост будет происходить постепенно с февраля по март 2025 года, а часть тарифов будет закрыта для новых подключений.

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Об этом сообщила прессслужба lifecell в комментарии СМИ. Также компания предложит несколько вариантов по уменьшению расходов на связь.

Какие изменения ожидают абонентов в феврале-марте

С 5 февраля по 20 марта 2025 года lifecell начнет постепенный пересмотр условий в ряде тарифных планов. В частности:

цена и/или наполнение услуг изменятся для таких тарифных планов, как "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонок", "Platinum Лайф" и другие;

изменятся для таких тарифных планов, как "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Мощный", "Звонок", "Platinum Лайф" и другие; подключение новых абонентов к этим тарифам будет прекращено;

к этим тарифам будет прекращено; с 17 февраля будет закрыта часть тарифных планов, в том числе "Школьный Лайф", "Льготный", "Жара Лайт", "Platinum" и "Premium";

с 19 февраля изменится стоимость услуг в тарифах для гаджетов, таких как "Смарт", "Планшет", "Роутер" и "Безопасность".

Абоненты, которых коснутся изменения, могут до 12 февраля бесплатно перейти на другой доступный тарифный план после получения соответствующего SMS-сообщения. Компания lifecell объясняет пересмотр тарифов несколькими ключевыми факторами:

рост расходов на обслуживание сети: в период войны оператор активно инвестирует в восстановление поврежденного оборудования, установку резервных источников питания, защиту инфраструктуры от физических и киберугроз;

в период войны оператор активно инвестирует в восстановление поврежденного оборудования, установку резервных источников питания, защиту инфраструктуры от физических и киберугроз; экономические факторы: значительный рост цен на электроэнергию, горючее, аренду и налоги приводит к повышению себестоимости услуг;

значительный рост цен на электроэнергию, горючее, аренду и налоги приводит к повышению себестоимости услуг; развитие инфраструктуры: lifecell продолжает расширять покрытие, улучшать качество связи и внедрять новые сервисы своим абонентам.

Последнее повышение тарифов компания осуществляла в сентябре 2023 года, и тогда оно коснулось всего 15% пользователей. Чтобы смягчить финансовую нагрузку на своих клиентов, lifecell предлагает несколько решений:

тарифная подписка: абоненты могут зафиксировать "старую" стоимость тарифов при оплате за 6 или 12 пакетов услуг. В этом случае можно получить скидку: 10% при оплате за 6 месяцев или 15% за 12 месяцев;

абоненты могут зафиксировать "старую" стоимость тарифов при оплате за 6 или 12 пакетов услуг. В этом случае можно получить скидку: 10% при оплате за 6 месяцев или 15% за 12 месяцев; рассрочка платежей: оплата за тариф может быть разбита на три равные части;

оплата за тариф может быть разбита на три равные части; идентификация SIM-карты: привязка номера к персональным данным абонента позволяет снизить стоимость тарифа и повысить безопасность;

привязка номера к персональным данным абонента позволяет снизить стоимость тарифа и повысить безопасность; акция "стоп-цена": новые абоненты, которые переносят свои номера в lifecell, могут зафиксировать стоимость тарифа до конца 2025 года. С декабря 2024 года этим предложением уже воспользовалось более 170 000 пользователей, и акция была продлена до 4 февраля 2025 года.

Увеличение тарифов в среднем на 34% будет относиться к большинству популярных тарифных планов. Однако lifecell предлагает варианты для абонентов, желающих уменьшить свои расходы на мобильную связь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильные операторы запланировали на 2025 год отключение связи 3G в Украине. Причина – развитие технологии 4G, поэтому абоненты не испытывают больших неудобств. Больше всего, по данным аналитиков, изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile.

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