Lifecell оштрафовали на огромную сумму за возможные проблемы со связью: в операторе не согласны

Украинский мобильный оператор "Лайфселл" (lifecell) получил штраф в 10,45 млн грн за невыполнение требований по предоставлению услуг во время блэкаута. При этом нарушения были выявлены и у других операторов – "Киевстар" и Vodafone, – однако не устранил их только lifecell. За что и получил штраф, с которым, впрочем, не согласен.

Об наказании сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Котороая и приняла решение о наложении штрафа.

"НКЭК принято решение о применении административно-хозяйственных санкций к ООО "Лайфселл" в виде штрафа в размере 0,1 процента дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за последний отчетный год, предшествующий году, в котором налагается штраф. Что составляет 10 миллионов 450 тысяч 511 гривен 70 копеек", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В январе 2023 года НКЭК начала проверки операторов по состоятельности обеспечивать предоставление услуг при отсутствии энергоснабжения в течении 3-х суток. Проверки проходили в ряде областей для всех операторов.

В результате, было выявлено 22 нарушения – причем, как у lifecell, так и у "Киевстара" с Vodafone. Однако в ходе внеплановых проверок в декабре 2023 года было выявлено, что lifecell нарушения не устранил – в отличие от других операторов. За что и получил штраф.

Что говорят в lifecell

В самом же lifecell со штрафом не согласны. А потому там намерены обращаться в суд по обжалованию соответствующего решения.

"Штраф наложен после проведения повторной проверки и полного подтверждения НКЭК выполнения компанией всех требований законодательства относительно генераторов и покрытия в Ривненской области. Наложение штрафа после выполнения lifecell всех требований НКЭК, что подтверждается Актом проверки от 23.02.2024 года, выглядит нелогично", – сообщили в компании СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мощная кибератака на "Киевстар" 12 декабря привела к массовому подключению его абонентов к другим украинским опрераторам. В частности, спрос на eSim от lifecell превышал обычный почти в сотню раз, а количество новых активаций "симок" оператора – в десятки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!