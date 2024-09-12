Легендарную пачку сигарет продадут за 43 тыс. гривен: почему так дорого

Пачку сигарет из культового фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" собираются продать за сумму, эквивалентную 43,2 тыс. гривен на аукционе. Речь идет о сигаретах Red Apple, которые на протяжении всего фильма курили персонажи Умы Турман, Брюса Уиллис и Тима Рота.

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Согласно информации на сайте PropstoreAuction, торги состоятся 11 ноября. Размеры пачки: 8,5 см на 5,5 см на 2 см. Предполагается, что стоимость лота составит 600-800 фунтов стерлингов (32,4-43,2 тыс. грн).

"Нераспечатанная пачка упакована в прозрачный пластик и имеет изображение улыбающегося зеленого червя, торчащего из красного яблока и курящего сигарету. Она имеет лишь очень незначительные следы от использования в производстве и возраста", – так описывается лот.

Red Apple (Red Apple cigarettes, Red Apple tobacco) – это вымышленный бренд сигарет. Тарантино придумал их в качестве протеста против продакт-плейсмента – использования в кино приема скрытой рекламы известных торговых марок.

Он впервые появился в снятом им в 1994 году фильме "Криминальное чтиво". Позже такие сигареты фигурировали и в других фильмах Тарантино:

"Четыре комнаты" (1995);

"Убить Билла" (2003—2004);

"Бесславные ублюдки" (2009);

"Омерзительная восьмёрка" (2015).

Бренд также появлялся и в фильмах режиссера Роберта Родригеса. В частности, сигареты с зеленым червем курили в "От заката до рассвета" (1996) и "Планета страха" (2007).

Пачки сигарет Red Apple довольно популярны среди коллекционеров. К примеру, при начальной оценке в $200 их продали на аукционе Julien's за $5850.

Также раньше OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в Великобритании продали крупнейшую шотландскую пресноводную жемчужину. Цена редчайшего лота побила исторический рекорд и превысила 93 тыс. фунтов стерлингов ($123 тыс., или 5 млн гривен).

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