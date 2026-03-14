Курс доллара в Украине стремительно изменился: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в большинстве обменных пунктов финансовых компаний, работающих в эти субботу и воскресенье, будет находиться в пределах коридора: покупка от 43,80 до 44,15 грн и продажа от 44,30 до 44,65 грн. На стоимость доллара повлияли события вокруг войны США и Израиля с Ираном.

Такой прогноз аналитик Алексей Козырев сделал для издания Минфин. Так, курс наличного евро в эту субботу и воскресенье будет в пределах коридора: покупка от 50,80 до 51,15 грн и продажа от 51,20 до 51,60 грн.

"Эти курсы могут быть еще скорректированы на плюс-минус 4-10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного пункта обмена валюты и оценки аналитиками сетей обменников перспектив доллара и евро на ближайшую неделю", – пояснил аналитик.

На стоимость доллара повлияли события вокруг войны США и Израиля с Ираном, блокирование Ормузского пролива и рост цен на нефть до рекордного уровня около 120 долларов за баррель (даже с учетом дальнейшего снижения до уровней около $90-$100) привели к росту ажиотажного спроса на валюту на украинском межбанковском рынке со стороны импортеров нефтепродуктов и автомобильного газа. Это стало серьезно "давить" на курс гривны.

С другой стороны, стремительный рост стоимости бензина и дизельного топлива начал провоцировать инфляционные процессы в Украине, что, в свою очередь, увеличило спрос на валюту со стороны тех граждан, которые считают, что такие вложения способны защитить их сбережения от инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

