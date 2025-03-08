Курс доллара в Украине неожиданно начал снижаться: к какой отметке может упасть

В Украине снижается стоимость доллара. Официальный курс с 5 по 8 марта уменьшился с 41,57 до 41,21 грн. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье у большинства обменников финкомпаний и открытых на днях отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,25 грн и продажа от 41,30 до 41,60 грн.

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Такой прогноз озвучил аналитик Минфина. На такую тенденцию отразилось: активная работа Нацбанка на торгах по проведению интервенций; проседание доллара на международном рынке после очередных действий Дональда Трампа по введению 25% пошлин на отдельные товары из Канады и Мексики.

"В сочетании с угрозами Трампа о скором введении 25% пошлин еще и на европейские товары, и ответными мерами со стороны Канады и Китая в виде запровождения таможенных пошлин на товары из США, к пятнице евро подорожал на внешних площадках за неделю с уровня в 1,068 до 1,086 доллара, , то есть почти на 1,086 цента на евро, что отражалось и на украинском валютном рынке", – говорится в публикации.

На рынке владельцы обменников в эту субботу и воскресенье будут работать как в формате "с оборота", при желании – с попытками некоторой игры "на повышение" по евровалюте. Но если данная тактика и игра не сработают в субботу, то уже к воскресенью обменники быстро перестроятся и продолжат работу только в формате "с оборота" и по доллару, и за евро.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться у большинства обменников в пределах 20-25 копеек, а за евро - в пределах 20-40 копеек. Оптовые обменники будут готовы работать, как всегда, с меньшим уровнем спреда – в пределах 15-18 копеек по доллару и 20-25 копеек за евро.

Учитывая фактор 8 марта, владельцы обменников в крупных торговых точках (особенно ювелирных, цветочных магазинах, а также парфюмерии и женской одежды) постараются занижать курс приема валюты у граждан, которым понадобится гривна для расчетов за подарки своим представительницам слабого пола.

Учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют вырастет. "Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники с подорожавшей скупкой евро и одновременной сдачей подешевевшего доллара. Вы в этом случае заранее потеряете за счет двойной конвертации обеих валют через гривну", – отмечает аналитик Минфина.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со звездочкой". Это доллары, заменившиеся на другие купюры. Такое бывает, когда при печати возникает ошибка и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую "правильную".

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