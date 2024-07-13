Курс доллара в Украине может измениться: чего ожидать в ближайшие дни

В Украине курс доллара у большинства обменников финкомпаний и работающих в выходные отделения банков до 15 июля будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 гривен и продажа от 41,00 до 41,35 гривен. А курс евровалюты финансисты 13-14 июля выставят в пределах: прием от 43,90 до 44,45 грн и продажа от 44,70 до 45,15 грн.

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Как говорится в сообщении "Минфина", если новостей по переговорам по долгу за выходные не будет, то большинство обменников проработают выходные со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек за евро. Если же появятся хоть какие-нибудь дополнительные новые официальные заявления или даже относительно "проверенные" слухи – спред по доллару финансисты на всякий случай расширят до 20-30 копеек, а за евро – до 20-40 копеек.

В эту субботу и воскресенье владельцы обменников продолжат работать в формате "из оборота", пишет автор обзора. "Но с постоянным обзором официальной информации и слухов о реструктуризации внешних долгов Украины. Причем как положительные, так и, возможно, негативные новости по переговорам приведут к расширению спреда между покупкой и продажей валюты на нашем наличном рынке, поскольку валютные риски для владельцев обменников вырастут", – говорится в публикации.

Спрос на доллар и евро на торгах по-прежнему превышает предложение. И нехватка валюты на межбанке вынуждена практически ежедневно закрывать своими интервенциями Нацбанк, а на наличном рынке граждане покупают валюты больше, чем сдают ее в обменники и кассы банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе же в Украине не ожидается резкое изменение курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде вскоре выгодно ее продать резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, однако, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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