Курс доллара достиг исторической отметки: почему украинцам не стоит волноваться и сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара уверенно пересек отметку в 39 грн/$. И хотя незначительная девальвация наблюдается с декабря, причин для беспокойства нет, уверены эксперты.

Вероятно, курс стабилизируется и по меньшей мере на несколько недель сделает откат. Однако причин для резких изменений ни в одну из сторон нет. О том, что происходит на валютном рынке и почему не стоит беспокоиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит с курсом и к чему готовиться

НБУ зафиксировал курс на рекордно высоком уровне в 39,12 грн/$. Начиная с декабря, в Украине происходит плавный рост курса. Как видно на графике, каждый раз после роста происходит определенный откат, однако в целом тенденция к девальвации гривни сохраняется.

С начала года доллар подорожал примерно на 1 грн. "Поводов для волнения нет", – объясняет в комментарии OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Национальный банк не ставит перед собой задачи искусственно удерживать курс доллара на действующем уровне.

Более того, если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет. Некоторые таможенные платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в валюте. Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой, – позволяет покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/$.

Национальный банк должен снижать колебания на валютном рынке. Для этого он выходит и продает свои резервы (тогда предложение доллара на рынке увеличивается и курс уменьшается) или же скупает остатки (тогда спрос на доллар растет, стимулируя повышение курса).

График подорожания доллара вполне объясним графиком валютных интервенций НБУ. Как видно на инфографике, НБУ в течение трех месяцев уменьшал количество американской валюты, которую он продавал на рынке. Результат – подорожание доллара.

Национальный банк прогнозы по курсу доллара не делает, также он не должен "тянуть" стоимость валюты к отметкам, которые использовались для расчета бюджета страны. Паращий собственноручно рассчитал оценки Нацбанка, исходя из других показателей, планов регулятора и т.д. Согласно его данным, ожидается средний за год курс в размере около 39 грн/$.

"Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост", – говорит Паращий.

От фиксированного курса доллара НБУ отказался еще в прошлом году. Еще тогда глава НБУ Андрей Пышный объяснил: колебания курса будут, но в обе стороны и "очень несущественные". В целом его оценка оказалась правильной. Хотя, как и наибольший период существования украинской гривни, эти колебания плавно приводят к девальвации нацвалюты по отношению к доллару.

Процесс удорожания доллара не является отрицательным фактором при двух условиях:

это не мешает удерживать уровень инфляции в стабильном диапазоне;

темпы роста зарплат компенсируют девальвацию гривни, то есть покупательная способность украинцев не уменьшается.

В ближайшее время речь идет именно о плановой и контролируемой девальвации. " Курсу национальной валюты не грозит ни обвал, ни резкий рост ", – объяснил начальник Департамента казначейства одного из украинских банков Тарас Лесовой. Эксперт также считает тактику Нацбанка вполне эффективной. Так что бояться резких изменений не стоит.

Паращий предполагает, что в ближайшие две недели доллар подешевеет до 38,5 грн/$, а затем снова стабилизируется у отметки в 39 грн/$.

Риски для валюты: какие угрозы

Чистые международные резервы НБУ находятся на уровне $25,1 млрд, а еще год назад были около $18,9 млрд. Кроме того, значительно лучше ситуация в этом году и по финансированию. Во время полномасштабной войны макроэкономическая стабильность, исполнение бюджета едва ли не полностью зависят от помощи партнеров. И если военная помощь от США задерживается, то проблем с финансированием дефицита от ЕС у Украины нет.

По состоянию на сегодняшний день правительство получило гарантии на $32 млрд до конца года. При этом реальная потребность достигает $36-37 млрд. В прошлом году была потребность в $39 млрд, в начале года у правительства еще не было никаких гарантий относительно того, кто и когда передаст эти средства, однако по результатам года удалось собрать помощь в размере $42,5 млрд.

Так что, скорее всего, не будет проблемой дополнительно найти $5 млрд в этом году. Тем более уже $3,2 млрд Европейский Союз дополнительно пообещал Украине (это доходы с арестованных российских активов).

Ключевые партнеры – крупнейшие страны ЕС обещают, что будут оказывать поддержку, пока Украина будет в ней нуждаться. Однако опыт США показывает, что политические циклы в демократических странах несут угрозы и для выполнения обязательств представителями действующей политической элиты. Украина уже сейчас должна думать, как сразу после войны обеспечивать экономическую устойчивость и финансовую способность без многомиллиардных вливаний.

Однако в краткосрочной перспективе (по меньшей мере в вопросах финансирования бюджетного дефицита) значительных проблем нет. Курс доллара действительно будет расти, однако этот рост плановый и отражает ситуацию в экономике. Главное, чтобы вместе с подорожанием доллара пропорционально росли заработные платы и индексировались пенсии.