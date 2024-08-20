Крупный банк обновил процедуру получения своих карт: кого затронет

Государственный ПриватБанк увеличил количество стран, куда может доставлять свои карты. С августа к списку добавились США, Швейцария и Словения.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили:

доставку будет осуществлять "Укрпочта";

до конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной для всех клиентов, которые выпустили текущую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.

"ПриватБанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам. В августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой "Укрпочтой" по любому адресу в США, Швейцарию и Словению", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка можно, оформив заявку за несколько кликов в Приват24. "Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформьте Digital карту (виртуальную), а затем в меню "Все карты" закажите ее доставку", – рассказали в банке.

В какие страны ПриватБанк доставляет карты

Отметим: США, Швейцария и Словения – не первые страны, в которые ПриватБанк наладил доставку своих карт. Ранее эта услуга уже была запущена для клиентов банка в:

Польше;

Румынии;

Чехии;

Германии;

Молдове;

Литве;

Эстонии;

Италии;

Латвии;

Словакии;

Венгрии (временно не доступно);

Великобритании;

Испании (временно не доступно).

При этом следует помнить: в эти страны доставку карт обеспечивает "Новая почта". В то время как к добавившимся в августе – "Укрпочта".

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее. В банке отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформит мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, также ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который, уверяется, может автономно функционировать до 24 часов. В банке обещают, что усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работать уже в конце августа в Черниговской области.

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