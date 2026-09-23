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Крупнейшая криптобиржа "запретит" гривню: что будет с деньгами украинцев

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
1,4 т.
Иллюстрация - криптобиржа Binance
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Пользователи криптовалютной биржи Binance, которая является крупнейшей в мире по объему торгов, в скором времени не смогут осуществлять торговые операции с гривней – ни пополнить баланс, ни обменять её на другие активы. Платформа откажется от украинской валюты в два этапа, а сам процесс начнётся со следующей недели, 28 сентября.

Об этом сообщили на самой платформе. Решение будет сопровождаться автоконвертацией остаточных средств для пользователей.

Что решили в Binance

  • Прекратить операции с украинской гривней (UAH) через сервис Fiat Trade UAH.
  • Провести делистинг спотовой торговой пары USDT/UAH.

Как это будет происходить

Согласно официальному сообщению биржи, процесс прекращения поддержки UAH будет проходить в два этапа.

28 сентября

  • Полностью прекращается поддержка пополнения (депозитов) и вывода средств в гривне через инструмент Fiat Trade UAH.
  • Спотовая торговая пара USDT/UAH удаляется из листинга биржи.
  • Все открытые ордера по этой торговой паре будут автоматически аннулированы системой.

30 сентября

  • Все остатки гривневых средств на счетах пользователей будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT.
  • Конвертация будет происходить по фиксированному курсу: 1 USDT = 46,5 грн.

Каковы будут последствия

  • Управление ордерами и балансом

Владельцам гривневых активов рекомендуется самостоятельно закрыть открытые позиции и урегулировать свои балансы до наступления дедлайна (то есть до 8:00 28 сентября).

  • Пассивный вариант

Если пользователь не предпримет никаких действий вручную, его остаток в гривнах автоматически будет переведен в USDT по указанному фиксированному курсу. Никаких дополнительных настроек для этого делать не нужно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине стремительно вырос интерес чиновников к цифровым активам. Об этом свидетельствует тот факт, что количество деклараций госслужащих с указанной криптовалютой увеличилось на шестую часть – их указали 2861 госслужащий (в том числе 16 народных депутатов). Причем наибольшую приверженность виртуальным активам демонстрируют представители силовых и правоохранительных ведомств, а также местного самоуправления.

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