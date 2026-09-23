Крупнейшая криптобиржа "запретит" гривню: что будет с деньгами украинцев

Пользователи криптовалютной биржи Binance, которая является крупнейшей в мире по объему торгов, в скором времени не смогут осуществлять торговые операции с гривней – ни пополнить баланс, ни обменять её на другие активы. Платформа откажется от украинской валюты в два этапа, а сам процесс начнётся со следующей недели, 28 сентября.

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Об этом сообщили на самой платформе. Решение будет сопровождаться автоконвертацией остаточных средств для пользователей.

Что решили в Binance

Прекратить операции с украинской гривней (UAH) через сервис Fiat Trade UAH.

Провести делистинг спотовой торговой пары USDT/UAH.

Как это будет происходить

Согласно официальному сообщению биржи, процесс прекращения поддержки UAH будет проходить в два этапа.

28 сентября

Полностью прекращается поддержка пополнения (депозитов) и вывода средств в гривне через инструмент Fiat Trade UAH.

(депозитов) и через инструмент Fiat Trade UAH. Спотовая торговая пара USDT/UAH удаляется из листинга биржи.

из листинга биржи. Все открытые ордера по этой торговой паре будут автоматически аннулированы системой.

30 сентября

Все остатки гривневых средств на счетах пользователей будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT.

Конвертация будет происходить по фиксированному курсу: 1 USDT = 46,5 грн.

Каковы будут последствия

Управление ордерами и балансом

Владельцам гривневых активов рекомендуется самостоятельно закрыть открытые позиции и урегулировать свои балансы до наступления дедлайна (то есть до 8:00 28 сентября).

Пассивный вариант

Если пользователь не предпримет никаких действий вручную, его остаток в гривнах автоматически будет переведен в USDT по указанному фиксированному курсу. Никаких дополнительных настроек для этого делать не нужно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине стремительно вырос интерес чиновников к цифровым активам. Об этом свидетельствует тот факт, что количество деклараций госслужащих с указанной криптовалютой увеличилось на шестую часть – их указали 2861 госслужащий (в том числе 16 народных депутатов). Причем наибольшую приверженность виртуальным активам демонстрируют представители силовых и правоохранительных ведомств, а также местного самоуправления.

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