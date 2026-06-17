Криптомиллионеры на государственной службе: у кого из чиновников в Украине больше всего биткоинов и Ethereum

В Украине продолжает стремительно расти интерес чиновников к цифровым активам. За год количество деклараций госслужащих с указанной криптовалютой выросло на шестую часть, а наибольшее количество трендовых активов – в частности биткоинов и "эфира" –,принадлежит хмельницкому депутату Александру Кизляру.

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Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные из Единого реестра деклараций Украины. При этом сотни деклараций были загружены с опозданием.

Общая картина

Всего в 2025 году криптоактивы были внесены в декларации 2861 госслужащего из 654 159 зарегистрированных в целом. Это на 16% больше, чем было в предыдущем году.

При этом 265 деклараций с указанием криптовалюты были загружены в систему с опозданием – после 1 апреля 2026 года, когда завершается декларационная кампания. А 6 деклараций на данный момент закрыты от публичного доступа.

Кто наиболее активно декларирует криптовалюту

Наибольшую приверженность виртуальным активам демонстрируют представители силовых и правоохранительных ведомств, а также местного самоуправления. В разбивке по структурам подавляющее большинство владельцев криптоактивов на государственной службе выглядит следующим образом:

Национальная полиция удерживает бесспорное лидерство – 548 отчетов (это 19% от всех случаев декларирования криптовалюты);

удерживает бесспорное лидерство – 548 отчетов (это 19% от всех случаев декларирования криптовалюты); прокуратура – сотрудники этого ведомства подали 358 деклараций;

сотрудники этого ведомства подали 358 деклараций; военнослужащие Вооруженных сил Украины зафиксировали владение активами в 240 отчетах;

зафиксировали владение активами в 240 отчетах; представители судебной системы задекларировали криптовалюту в 223 случаях;

городские советы: сотрудники муниципалитетов подали 198 соответствующих документов.

Отдельно стоит отметить ситуацию в Верховной Раде. Среди народных депутатов владельцами криптовалюты оказались 16 человек из 391 (около 4% от всего состава).

Географическое распределение по регионам

В территориальном разрезе главным центром криптодекларантов традиционно остается столица и крупные промышленные и культурные центры:

Киев: абсолютный лидер списка — более четверти всех заявок (820 деклараций).

абсолютный лидер списка — более четверти всех заявок (820 деклараций). Киевская область: занимает второе место с показателем в 277 отчетов.

занимает второе место с показателем в 277 отчетов. Днепропетровская область: зафиксировано 215 поданных документов.

зафиксировано 215 поданных документов. Харьковская область: представители региона подали 200 деклараций.

представители региона подали 200 деклараций. Львовская область: замыкает пятерку лидеров с 174 отчетами.

Топ-3 владельцы Bitcoin (BTC)

Крупнейшие запасы главной криптовалюты мира сосредоточены в руках представителей местного самоуправления и Верховной Рады (оценка стоимости приведена по состоянию на 10 июня 2026 года):

Александр Кизляр (депутат Хмельницкого районного совета) – 100 BTC (эквивалент 278,8 млн грн). Олег Бондаренко (народный депутат, председатель Комитета по вопросам экологической политики) – 80 BTC (эквивалент 223 млн грн). Кристина Павлова (представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета) – 20 BTC (на сумму более 55,7 млн грн).

Топ-3 владельцы Ethereum (ETH)

Рейтинг крупнейших инвесторов во вторую по капитализации криптовалюту во многом перекликается с биткоин-лидерами:

Александр Кизляр (депутат Хмельницкого районного совета) – 1 000 ETH (рыночная стоимость почти 74 млн грн). Кристина Павлова (Днепровский городской совет) – 130 ETH (оценивается в 9,6 млн грн). Ирина Суховетрук (представительница Киевской городской прокуратуры) – 100 ETH (стоимостью около 7,4 млн грн).

Топ-3 владельцы Tether (USDT)

В сегменте стейблкоинов, курс которых привязан к доллару США, наибольшие сбережения продемонстрировали представители судебной системы и экспертных институтов:

Анна Фазикош (председатель Закарпатского апелляционного суда) – более 1,019 млн USDT (почти 46 млн грн в эквиваленте). Павел Шандра (депутат Одесского районного совета) – 719 тыс. USDT (на сумму более 32,4 млн грн). Максим Киселев (директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз) – 647 тыс. USDT (стоимостью более 29,1 млн грн).

Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты указали в декларациях накопления на общую сумму более 300 млн долларов (часть из них оформлена на жен и мужей парламентариев). Всего в парламенте работает 27 долларовых миллионеров.

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