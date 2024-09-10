Криптомошенничество на миллиард и подозрения в госизмене: СМИ узнали об обысках у Прилепы и его подельников. Что известно

Правоохранители провели обыски у ряда сотрудников криптовалютных бирж, вероятно, из орбиты бизнесмена Богдана Прилепы. Его обвиняют в организации схемы завладения криптовалютными средствами, предназначенными для закупки БПЛА для Вооруженных Сил. Есть подозрения, что участники схемы вывели более 1 млрд грн с чужих криптосчетов якобы в интересах криминальных структур и спецслужб страны-агрессоры. Если данные подтвердятся, Прилепе и его сообщникам может грозить пожизненное заключение за госизмену.

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Об этом сообщили источники "СтопКор" в силових структурах. Отмечается, что расследование проводится в сотрудничестве с европейскими правоохранительными органами.

Уточняется, что во время обысков, среди прочего, были изъяты жесткие диски и патроны.

По данным источников, расследуется возможный факт совершения уголовного правонарушения группой лиц под руководством Прилепы. Они с использованием технических возможностей бирж, возможно, присвоили доступы к системе у бывшего украинского совладельца, после чего появилась возможность заблокировать на счетах и присвоить средства патриотически настроенных пользователей бирж на сумму более миллиарда гривен.

"Из источников в правоохранительных органах редакции стало известно, что Прилепа рассматривается как вероятный инициатор масштабной аферы. Следствие предполагает, что именно он предоставлял техническим сотрудникам Сараненко А.М., Шидловскому П.Ю., Иванову Р.Е., Подплетько Н.В. С., Мозолюк О.В. и Воробьеву Д.Ф. указания по блокированию средств и последующему частичному выводу их из системы в собственных целях и, возможно, в интересах россиян", – отмечают в издании.

Как выяснили правоохранители, по данным источников, заблокированы и присвоены именно средства на кошельках, которые предназначались для приобретения беспилотников для ВСУ. "И Прилепе об этом факте было точно известно. Это подтверждается свидетельскими показаниями, а именно сотрудников, которые работали и до сих пор работают на Богдана", – утверждают журналисты.

По их словам, подобные действия, несущие угрозу обороноспособности и нацбезопасности Украины в условиях военного положения, можно квалифицировать не просто как мошенничество, но и как государственную измену (ст. 111 Уголовного кодекса).

"Насколько нам известно, сейчас активно идет сотрудничество между правоохранительными органами Украины, ОАЭ и европейских стран. Исходя из вышеизложенных фактов, инкриминируемых Богдану Прилепе и его сообщникам, дельцу может грозить пожизненное заключение", – отмечает издание.

Оно утверждает, что Богдан Прилепа известен в ИТ-кругах как "полукриминальный элемент", специализирующийся на запуске так называемых блокчейн-стартапов. В 2018 году он стал Chief technical officer криптовалютной биржи Сoinsbit. Также работал CEO на бирже Qmall и Pateх.

По данным издания, после начала полномасштабного вторжения Прилепа выехал в Дубай (ОАЭ). По данным журналистов, бизнесмен релоцировал туда же технический персонал подконтрольных ему IT-структур.

"Вскоре тысячи пользователей Сoinsbit и других бирж (как из Украины, так и со всей Европы) с орбиты псевдобизнесмена сообщили о том, что не могут вывести свои деньги из системы из-за их блокировки в криптокогельках. Речь шла о суммах от 300 до 30 тыс. долларов", – сообщают расследователи.

Источники утверждают, что именно в этот период Богдан Прилепа вступил в "тесную коллаборацию с российскими криминальными авторитетами". Отмечается, что последние ведут организованную преступную деятельность в стране-агрессоре и за ее пределами при содействии ФСБ России.

"В декабре 2023 года подконтрольные Прилепе технические работники перекрыли все доступы к системе его экс-компаньона. А сам Богдан, вероятно, полностью попал под влияние российского криминалитета, прервав любое общение с активно донатившими на ВСУ украинцами", – отмечает издание.

По данным источников, в Украине Прилепа для отбеливания репутации финансирует за счет украденных средств многочисленные проекты, которые призваны создать для него в медийному поле репутацию успешного бизнесмена, патриота и мецената-филантропа.