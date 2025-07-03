Кремль должен Ощадбанку $1,5 млрд: компания выиграла апелляцию за активы в Крыму

Ощадбанк выиграл апелляцию в Париже, и Россию обязали выплатить банку более $1,5 млрд компенсации за потерю активов в аннексированном Крыму, а также покрыть €300 000 судебных расходов. Несмотря на отказ РФ добровольно выполнять решение, банк продолжает действия по принудительному взысканию средств, и готовит новые иски за убытки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе банка. Еще в 2015 году, после аннексии Крыма Россией, Ощадбанк подал иск против РФ в международный арбитраж в Париже .

Иск базировался на соглашении между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций, которым предусматривалось юридическое урегулирование подобных споров. Вследствие аннексии Крыма, банк потерял контроль над значительными активами на полуострове, в частности свои отделения и имущество.

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал в Париже удовлетворил требования Ощадбанка и присудил компенсацию в размере $1,3 млрд убытков. Впрочем, Россия не признала это решение и отказалась выплачивать компенсацию.

РФ подала апелляцию, пытаясь отменить или уменьшить размер компенсации, но 1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию РФ и оставил решение трибунала без изменений. Таким образом, обязательства России выплатить Сбербанку более $1,5 млрд остаются в силе.

Кроме того, суд постановил взыскать с РФ €300 000 на покрытие судебных расходов, связанных с апелляционным процессом. Признание этого решения на территории Франции открывает возможности для принудительного исполнения вердикта, в том числе через арест активов России в других странах.

В апреле 2025 года банк арестовал российские активы во Франции на сумму более €87 млн. "Мы не ожидаем добровольного исполнения решения Россией. Однако уверены в победе и будем добиваться взыскания не только основной суммы убытков, но и процентов за все время задержки", – заявил председатель правления Сбербанка Сергей Наумов.

Также банк активно собирает новые доказательства для подачи исков, связанных с убытками, которые он понес в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. "Наша победа – это сигнал для многих украинских бизнесов, что борьба за справедливость имеет перспективы, даже когда оппонентом является большое государство", – отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Нафтогаз" начал процесс выполнения арбитражного решения против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов. Для этого компания направляет платежное требование россиянам о взыскании этой суммы – согласно Окончательному решению международного арбитража в Цюрихе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!