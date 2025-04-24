Корпоративная культура объединяет: как БаДМ сохраняет команду на годы

В компании-фармдистрибьюторе БаДМ уверены: самая надёжная инвестиция – в людей. Именно сплочённая, мотивированная команда обеспечивает бесперебойную логистику лекарств даже в условиях войны.

БаДМ работает на рынке уже более 30 лет, сотрудничает с более чем 450 производителями и обслуживает свыше 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей стране. Но за всеми этими цифрами – люди, которые присоединились к команде и остались надолго. Потому что нашли больше, чем просто место работы.

Обстановка, в которой остаются

Более 50% сотрудников работают в компании более трёх лет. БаДМ создаёт условия, в которых чувствуешь себя уверенно: официальное трудоустройство, конкурентная зарплата, полный соцпакет, поддержка в сложных жизненных ситуациях. Но ключевое – это ориентированная на ценности корпоративная культура и взаимное уважение в команде.

Елена, руководитель отдела закупок и маркетинговых проектов, работает в компании уже 15 лет: "Каждый новый этап карьеры был логическим продолжением предыдущего. У меня была возможность реализовывать идеи, расти, учиться среди единомышленников. БаДМ научил меня мыслить на перспективу – и в работе, и в жизни".

Работа, которая мотивирует

Аптечные склады БаДМ – это современные, безопасные и удобные рабочие места. Процессы здесь хорошо организованы, а в помещениях всё необходимое для комфорта людей. Компания постоянно работает над улучшениями: все склады энергонезависимы, продолжается автоматизация процессов. Например, благодаря системе GoodToPerson заказы обрабатываются за считанные секунды, что минимизирует риск человеческой ошибки.

Артем, начальник транспортного отдела филиала в Одесской области, работает более 10 лет: "Для меня БаДМ – это территория уверенности. Здесь есть интересные профессиональные вызовы, есть стабильность, и есть люди, с которыми хочется работать".

Тамара, которая 10 лет назад начинала с фасовки продукции, сегодня – пересмотрщик продукции медицинского назначения в Ровно: "Не думала, что останусь надолго. Но мне понравилось участвовать в помощи людям, я почувствовала, что нужна. Это мотивирует".

Поддержка не только в рамках рабочего дня

Компания инвестирует в корпоративную культуру. Это тренинги, возможности повышения квалификации, внутренние обучающие программы. А ещё – спортивные мероприятия, волонтёрские инициативы, события для детей, профессиональные праздники. Всё, что создаёт ощущение единства.

БаДМ – первое рабочее место после университета для Ирины, которая в компании более 15 лет: "Коллеги поддерживали меня с первых дней. Компания помогла вырасти профессионально: я проходила обучение, семинары, участвовала во внутренних программах. И всегда знала – я не одна".

БаДМ поддерживает тех, кто служит в ВСУ: обеспечивает помощь мобилизованным сотрудникам, их семьям, воинским подразделениям в рамках компании и проекта "ФАРМСИЛА". В 2024 году компания передала на нужды обороны более 80 млн гривен.

Среди лучших работодателей Украины

БаДМ вошёл в рейтинг лучших работодателей Украины по версии журнала Фокус. И это результат системной работы по улучшению условий для сотрудников.

Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО "БаДМ": "Истинная сила компании – в её людях. Мы гордимся каждым, кто ежедневно становится важным звеном в большой цепочке спасения жизней. Вместе мы формируем будущее".

БаДМ открыт для новых людей – с энергией и желанием строить карьеру в надёжной среде. Если вы ищете стабильность и возможности – здесь вас ждут.