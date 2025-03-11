Конкуренция на рынке труда растет: украинцам рассказали, какую работу сложнее всего получить
Работодатели в Украине активно ищут специалистов рабочих профессий, в продажах, обслуживании и логистике, а также на новые технологические должности. Наиболее конкурентными остаются отдаленные вакансии, а наибольший спрос – на директ-менеджеров и специалистов креативных индустрий.
Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов. В феврале 2025 года украинский рынок труда продемонстрировал рост количества вакансий после зимнего спада.
Работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Такая тенденция типична для рынка труда: после новогодних праздников рекрутеры активизируют поиск персонала. Наиболее заметный рост количества вакансий отмечается в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ривненской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.
Однако общий список регионов-лидеров по количеству предложений остался прежним. Треть всех вакансий (34%) сконцентрирована в Киеве и области. Львовщина и Днепропетровщина имеют по 9% вакансий, Одесщина – 6%, Харьковщина – 3%. Все эти регионы показали рост числа вакансий по сравнению с январем.
Какие профессии наиболее востребованы
- рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5%);
- сфера обслуживания – 14 535 (+5%);
- продажи и закупки – 12 450 (+5%);
- розничная торговля – 11 392 (+5%);
- логистика, состав, ВЭД – 10 314 (+4%).
Отдельно следует отметить рост спроса на специалистов в аграрной сфере и топ-руководстве. Февраль также отметился увеличением количества вакансий по нескольким перспективным направлениям. В частности, больше всего возросла потребность в таких специалистах:
- ветеринарные врачи (+36%);
- инженеры дронов (+30%);
- ассистенты стоматологов (+20%);
- разведчики (+19%);
- контент-специалисты (+17%);
- мастера по ремонту, администраторы ресторанов и медицинских клиник (+16%).
Кроме того, растет количество вакансий с пометкой "преимущество ветеранам", что свидетельствует о желании компаний привлекать к работе бывших военных. В феврале таких предложений было 4413, что на 18% больше, чем в январе.
Несмотря на рост количества вакансий, конкуренция среди соискателей остается высокой. Основные показатели – количество кандидатов, отзывы и средний уровень конкуренции – держатся на уровне июня 2023 года, когда рынок начал испытывать кадровый дефицит. Высококонкурентные профессии:
- директ-менеджер (специалист по обработке заявок в Instagram-магазинах);
- верстальщик;
- front-end разработчик;
- веб-дизайнер;
- копирайтер;
- видеомонтажер;
- переводчик английского;
- графический дизайнер;
- ретушер;
- киносценарист;
- литературный редактор;
- администратор салона красоты и интернет-магазина.
По всей видимости, это преимущественно отдаленные должности, что объясняет их популярность среди соискателей. Низкая конкуренция наблюдается в следующих областях:
- военные специальности: гранатометчики, огнеметчики, наводчики;
- медицинские профессии: эпидемиологи, врачи функциональной диагностики, гастроэнтерологи;
- рабочие специальности: резчики, сверлители.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется дефицит работников, однако значительное повышение зарплат возможно только в отдельных сферах, поскольку финансовые возможности компаний ограничены. Многие предприятия выбирают автоматизацию, ведь в долгосрочной перспективе это более выгодно, чем постоянный рост затрат на оплату труда.
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