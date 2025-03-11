Конкуренция на рынке труда растет: украинцам рассказали, какую работу сложнее всего получить

Работодатели в Украине активно ищут специалистов рабочих профессий, в продажах, обслуживании и логистике, а также на новые технологические должности. Наиболее конкурентными остаются отдаленные вакансии, а наибольший спрос – на директ-менеджеров и специалистов креативных индустрий.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов. В феврале 2025 года украинский рынок труда продемонстрировал рост количества вакансий после зимнего спада.

Работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Такая тенденция типична для рынка труда: после новогодних праздников рекрутеры активизируют поиск персонала. Наиболее заметный рост количества вакансий отмечается в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ривненской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Однако общий список регионов-лидеров по количеству предложений остался прежним. Треть всех вакансий (34%) сконцентрирована в Киеве и области. Львовщина и Днепропетровщина имеют по 9% вакансий, Одесщина – 6%, Харьковщина – 3%. Все эти регионы показали рост числа вакансий по сравнению с январем.

Какие профессии наиболее востребованы

рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5%);

– 16 703 вакансии (+5%); сфера обслуживания – 14 535 (+5%);

– 14 535 (+5%); продажи и закупки – 12 450 (+5%);

– 12 450 (+5%); розничная торговля – 11 392 (+5%);

– 11 392 (+5%); логистика, состав, ВЭД – 10 314 (+4%).

Отдельно следует отметить рост спроса на специалистов в аграрной сфере и топ-руководстве. Февраль также отметился увеличением количества вакансий по нескольким перспективным направлениям. В частности, больше всего возросла потребность в таких специалистах:

ветеринарные врачи (+36%);

(+36%); инженеры дронов (+30%);

(+30%); ассистенты стоматологов (+20%);

(+20%); разведчики (+19%);

(+19%); контент-специалисты (+17%);

(+17%); мастера по ремонту, администраторы ресторанов и медицинских клиник (+16%).

Кроме того, растет количество вакансий с пометкой "преимущество ветеранам", что свидетельствует о желании компаний привлекать к работе бывших военных. В феврале таких предложений было 4413, что на 18% больше, чем в январе.

Несмотря на рост количества вакансий, конкуренция среди соискателей остается высокой. Основные показатели – количество кандидатов, отзывы и средний уровень конкуренции – держатся на уровне июня 2023 года, когда рынок начал испытывать кадровый дефицит. Высококонкурентные профессии:

директ-менеджер (специалист по обработке заявок в Instagram-магазинах);

верстальщик;

front-end разработчик;

веб-дизайнер;

копирайтер;

видеомонтажер;

переводчик английского;

графический дизайнер;

ретушер;

киносценарист;

литературный редактор;

администратор салона красоты и интернет-магазина.

По всей видимости, это преимущественно отдаленные должности, что объясняет их популярность среди соискателей. Низкая конкуренция наблюдается в следующих областях:

военные специальности : гранатометчики, огнеметчики, наводчики;

: гранатометчики, огнеметчики, наводчики; медицинские профессии : эпидемиологи, врачи функциональной диагностики, гастроэнтерологи;

: эпидемиологи, врачи функциональной диагностики, гастроэнтерологи; рабочие специальности: резчики, сверлители.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется дефицит работников, однако значительное повышение зарплат возможно только в отдельных сферах, поскольку финансовые возможности компаний ограничены. Многие предприятия выбирают автоматизацию, ведь в долгосрочной перспективе это более выгодно, чем постоянный рост затрат на оплату труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!